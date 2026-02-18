Fallece un vecino de Alberic que se encontraba hospitalizado tras un accidente con un patín eléctrico
La víctima, de 29 años, se salió de la vía cuando circulaba por la carretera de la Pobla Llarga
Un vecino de Alberic de 29 años ha fallecido tras permanecer varios días ingresado en un centro sanitario después de sufrir un accidente con un patín eléctrico el pasado lunes 9 de febrero en la carretera que comunica la Pobla Llarga con su localidad de origen.
El fallecido sufrió graves lesiones como consecuencia del impacto, fue ingresado en un primer momento en la UCI del Hospital de la Ribera y con posterioridad trasladado a València. Fuentes consultadas han señalado que una primera investigación de la Guardia Civil de Tráfico descartó que hubiera habido otro vehículo implicado, por lo que todo apunta a una salida de vía del patín. El accidente se produjo de madrugada cuando el conductor se encontraba ya cerca del casco urbano.
La proliferación de estos vehículos de movilidad personal se han convertido en una preocupación para las autoridades, ya que los usuarios no respetan en ocasiones las normas de tráfico o no llevan las medidas de seguridad necesarias.
El entierro se celebrará este jueves por la tarde en la parroquia de Sant Llorenç.
