Un incendio forestal en Carcaixent obliga a suspender la circulación de trenes

Un incendio forestal declarado esta tarde en la localidad valenciana de Carcaixent ha afectado a la vía del tren de dicha zona y Adif ha procedido a la suspensión de la circulación del trazado dañado.

Cerca de un viaducto

En concreto, se trata de un incendio de cañas declarado a las 19.32 horas cerca de un viaducto y originado cerca del trazado ferroviario, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos.

Hay trenes de larga y media distancia detenidos en estaciones y trenes de Cercanías de la línea C2 de Valencia con un plan alternativo de transporte con autobuses por carretera entre Alzira y La Pobla Llarga.

En el lugar del fuego están trabajando dos unidades de Bomberos Forestales, de la Generalitat Valenciana, y un capataz forestal del Consorcio.