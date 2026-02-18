Una inversión de 400.000 € permitirá reabrir el teatro de Carcaixent clausurado en 2023 por falta de seguridad

El Ayuntamiento de Carcaixent ultima la licitación de las obras de rehabilitación que permitirán reabrir el Teatro Don Enrique, que permanece cerrado desde octubre de 2023 después de que un informe técnicos alertara que la instalación no cumplía con la normativa de seguridad contra incendios y representaba un riesgo insasumible para el público. El gobierno municipal ha anunciado este miércoles que prepara la licitación de unas obras que cuentan con un presupuesto de cerca de 400.000 euros tras un “exhaustivo” proceso técnico y de obtención de financiación a través de la diputación, que permitirá adecuar este emblemático espacio cultural.

La alcaldesa de Carcaixent, Carolina Almiñana, calificó en su día que la clausura del Teatro Don Enrique era “difícil pero necesaria” para garantizar la seguridad de los vecinos y, tras dos años de gestiones, “en los que se han recabado opiniones de diversos profesionales del sector, el equipo de gobierno ha logrado finalizar un proyecto técnico favorable, según ha informado el ayuntamiento.

La inversión se eleva a 400.000 euros, que el equipo de gobierno ha asegurado mediante la incorporación del remanente de tesorería de 2024 para la redacción del proyecto y la reserva de crédito dentro del Pla Obert d’Inversions de la Diputación de Valencia para el período 2024-2027.

El ayuntamiento ha anunciado que esta rehabilitación se suma a otros proyectos a largo plazo como la redacción del proyecto técnico para un nuevo teatro-auditorio municipal, que ya cuenta con una subvención de la Generalitat Valenciana de 85.000 euros, y que ya tiene el proyecto base redactado.

En este período de transición, el ayuntamiento apostó por el espacio multiusos La Cadenera para dar respuesta a las demandas de todos los colectivos cultuales y festivo de la ciudad.