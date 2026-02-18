La Mancomunitat convierte dos casetas de guardabarreras del antiguo "trenet" Carcaixent-Dénia en reclamo turístico

La Mancomunitat de la Ribera Alta ha acondicionado dos casetas de guardabarreras situadas en el Camí Natural de l’Antic Trenet como Centro de Visitantes con nueva cartelería e imagen interior y exterior, que explican la historia de la desaparecida línea del ferrocarril de vía estrecha entere Carcaixent y Dénia y los reclamos de este recorrido de turismo natural y sostenible. Esta adecuación ha sido posible gracias a la subvención de la Diputación de València a través del programa “Impulsem Turisme”.

La actuación ha vestido estas casetas de guardabarreras por dentro y por fuera, gracias a un cuidado trabajo de cartelería e imagen de este camino natural. Una de las casetas es la situada junto a la pasarela que cruza la CV-50 (kilómetro 18,4), en dirección desde Alzira y Carcaixent hacia la Barraca. Este espacio se ha tematizado alrededor del antiguo ferrocarril Carcaixent-Dénia, su singularidad como tren de vía estrecha y sus repercusiones económicas y sociales que potenciaron la exportación de cítricos y posteriormente el turismo interior hacia la costa.

Paneles informativos instalados en el interior de una de las casas. / Levante-EMV

Por otro lado, la caseta de guardabarreras situada de camino al monasterio de Aigües Vives (kilómetro 12) muestra la oferta natural y patrimonial relacionada con el recorrido del camino natural de l’Antic Trenet, desde el patrimonio modernista de Carcaixent, las casetas y estaciones hasta los monasterios de Aigües Vives y Santa Maria de la Valldigna y los “ullals” en dirección a la playa de Tavernes de la Valldigna.

La cartelería en gran formato interior consiste en el diseño de 32 nuevos paneles para una sección de un metro de alto dentro de las casetas, con textos en tres idiomas. La tematización de las casetas guardabarreras como centros de visitantes se ha centrado en el pasado y el futuro del “trenet”, como reclamo de turismo sostenible y alternativo gracias al recorrido del camino natural. La imagen fotográfica de los paneles ha sido digitalizada expresamente para el proyecto, y cuenta con la colaboración de la asociación Amics de la Vieta. La instalación y materiales han tenido en cuenta las condiciones de este espacio.

Además de la inclusión de códigos QR se ha realizado un nuevo video subjetivo en 360 grados para vivir la experiencia de recorrer el Camino Natural de Carcaixent hasta el Portitxol. El proyecto también ha permitido la edición e impresión de nuevo material turístico como son los trípticos informativos y merchandising del Camino Natural.

Las dos casetas incluyen también cartelería exterior en forja para identificar estos recursos, que permitirán realizar visitas organizadas y acoger visitantes en el recorrido de este recurso turístico.

Estas dos casetas guardabarreras forman parte del patrimonio ferroviario existente de esta antigua vía. Se trata de aposentos donde trabajaban responsables del mantenimiento del ferrocarril. Las edificaciones habían sido restauradas en los últimos años y ahora se las dota de contenido para poder dar servicio como centros interpretativos de la historia y presente del camino natural.

Con motivo de esta actuación, se ha organizado una visita de autoridades a la nueva cartelería interior y exterior de las casetas de guardabarreras a la que han asistido la presidenta de la Mancomunitat de la Ribera Alta, Paqui Momparler; el alcalde de Alzira, Alfons Domínguez; la alcaldesa de la Barraca de Aigües Vives, Amparo Pou; y el concejal de Urbanismo de Carcaixent, Rafa Orts.

“Hoy es un día muy especial para la Ribera Alta, porque damos un paso más en la consolidación del Camino Natural de l’Antic Trenet como un proyecto compartido por todos los municipios de la Mancomunitat. Esta actuación es una apuesta clara para reforzar nuestra identidad territorial y promover un modelo de turismo sostenible que pongo en valor nuestro patrimonio y nuestro paisaje”, ha afirmado Paqui Momparler.