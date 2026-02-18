El menor con un soplo cardíaco abandona el Benifaió tras el cambio de categoría impuesto

"Aquí acaba mi etapa con el fútbol. Voy a buscarme otro deporte". Estas son las palabras que el menor de 15 años con un soplo cardíaco le transmitió a su madre después de que el CD Benifaió le comunicara el cambio de categoría hace unos días. Como informó Levante-EMV, la entidad deportiva le permitía entrenar con sus compañeros del Cadete B, pero le imposibilitaba la participación en los partidos por esta alteración cardíaca. Sin embargo, la única decisión de la directiva ha sido que el menor pase a entrenar con el Juvenil C.

Según el comunicado facilitado por la familia, la decisión se debe a que el joven fue retirado del entrenamiento antes de su finalización y sin previo aviso, un hecho que la madre atribuye a un dolor muscular. Después de valorar por parte del club la situación, se ha decidido que no continúe en los entrenamientos del Cadete B y pase al Juvenil C, junto a compañeros de etapas anteriores, explican.

La madre lamenta esta decisión, ya que reconoce que salió del entrenamiento por un tirón y que avisó al entrenador. En sus palabras, en ese momento no estaba participando activamente, ya que la parte de la sesión era exclusiva para los jugadores convocados, mientras que él permanecía en el banquillo junto a otros compañeros. La afectada insiste en que no hay justificación deportiva ni disciplinaria para cambiarlo de equipo de entrenamiento. La medida se interpreta como un intento de evitar su convocatoria, dado que la federación ha informado de la obligación de convocarlo. En este sentido, fuentes de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana explicaban a este diario, y tras la decisión del club de apartarle de los partidos, que el menor puede jugar si ha pasado las pruebas médicas deportivas y ha sido declarado apto. Añadían que no existe ningún protocolo que niegue su participación, como alegaba el club.

La afectada afirma, además, que este nuevo horario coincide con otras actividades del menor, por lo que no puede asistir a los entrenamientos. La entidad, en otro comunicado -y a pesar de las explicaciones de la familia-, mantiene la decisión de trasladarlo a otro equipo. Dado que el club es una entidad privada, recuerdan que la asignación de equipos y la organización interna corresponden al club, dentro de su proyecto formativo y organizativo. En consecuencia, y atendiendo a la necesidad de preservar un entorno adecuado, se da por finalizada la vinculación de su hijo con el Cadete B, informan. Añaden que la decisión responde a criterios organizativos y preventivos, al haberse producido situaciones que han alterado el normal desarrollo de la dinámica de entrenamientos.

Pese al cambio de equipo, la entidad recuerda que el menor sigue apartado de la convocatoria de los partidos, un hecho que se viene dando durante los últimos meses. Como explicó la madre a este diario, desde que se le diagnosticó el soplo en el corazón en 2023 el futbolista ha participado en todos los entrenamientos y ha sido convocado en los partidos disputados hasta la fecha, pero la situación cambió en octubre, cuando la madre decidió retirar al menor de un entrenamiento al considerar que estaba realizando un sobreesfuerzo innecesario tras más de hora y media de trabajo técnico. Tras esta situación, el club decidió apartarlo de los partidos por la intensidad, pero le permite entrenar.