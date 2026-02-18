El NB Alzira se impone en la prórroga a El Campello y consolida la cuarta plaza

Las dos derrotas consecutiva últimas ante los dos colíderes de Primera Nacional no han tenido repercusión en la clasificación del Gasexpress Nou Bàsquet Alzira. Con el triunfo por 80-73 sobre El Campello consolida la cuarta plaza con dos triunfos de ventaja sobre el Alcoi. El cuadro alicantino llegaba al Pérez Puig con el refuerzo de dos jugadores interiores y los alzireños con únicamente ocho jugadores del primer equipo tras la última lesión de David Días en Dénia y la lesión en el hombro de Vincent.

Los ribereños siempre llevaron la ventaja aunque con una escasa distancia en los dos primeros cuartos, 17-13 y 35-31 en el descanso. En el tercer cuarto los alzireños protegieron la pintura ya que, sobre el papel, los alicantinos no tenían buenos tiradores. Además, los campelleros perdieron efectividad en los tiros libres, lo que unido a los triples de Carlitos y Lerín permitieron acabar el tercer acto con una ventaja de nueve puntos (52-39). En el último cuarto, los visitantes se transformaron y encestaron cinco triples, junto a la poca efectividad azulgrana desde el 4'70 (22 de 40 tiros libres, un 55%), los visitantes empataron el partido al término de los 40 minutos. En los últimos segundos, con 64-62 en el electrónico, los alzireños forzaron una falta para que no pudiesen intentar ganar con otro triple. Los alicantinos acertaron y los ribereños aún tuvieron un último ataque que erraron. "En la prórroga estuvimos muy bien. Acertados en los tiros libres y aguantamos físicamente pese a la corta plantilla", comentó el técnico David Folch.

Este domingo, los pupilos del técnico de Enguera no pueden fallar en cancha del colista, el Benidorm, que no ha ganado ninguno de los 16 partidos disputados, "aunque no hemos de confiarnos", alerta el entrenador. Alginet y Sueca no pudieron jugar sus partidos y los disputarán este mismo fin de semana junto a la jornada ordinaria. Los alginetenses recibirán el viernes a las 20 h. al tercer clasificado, el Altea y menos de 24 horas después, al colíder, Dénia. Tampoco los arroceros tendrán mucho más descanso. El sábado recibirán en Les Oliveretes al Alcoi y el domingo visitarán al Elx.

Refuerzos

Las bajas de Kike Camarasa, Pablo Balaguer, Andreu, David Díaz y Vincent han dejado la plantilla en cuadro con casi media temporada y los play-offs de ascenso por delante. Los alzireños quieren contar para el tramo final de temporada con el pívot de dos metros Salva Hernández, que ha jugado en Tercera FEB en Salamanca hasta que se lesionó. "Nos aportaría rebotes y también puntos". Por lo pronto, se está buscando un alero que pueda jugar a principios de marzo.