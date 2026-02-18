La suerte echa raíces en las administraciones de lotería de la Ribera

Las distintas mitologías extendidas a lo largo y ancho del planeta han otorgado a algunos dioses de su panteón la capacidad de repartir suerte entre sus creyentes. La romana Fortuna es un claro ejemplo, hasta tal punto que su nombre se ha ganado un hueco en el diccionario por su uso cotidiano. Uno que se ha repetido de forma inusual durante las últimas semanas en la comarca de la Ribera, donde varias administraciones de Loterías y Apuestas del Estado acumulan una racha de premios poco común que ha llevado al reparto de varios millones de euros.

Lo que empieza como un golpe de suerte acaba como un hecho estadístico: dar un premio implica atraer nuevos clientes, mayores ventas y, en consecuencia, la probabilidad de que alguno de ellos obtenga un premio es mayor. Se puede iniciar, así, una rueda virtuosa que llega a convertir algunos puntos de venta en templos para los jugadores, lugares de peregrinaje, incluso. Sin embargo, hay administraciones de lotería que pueden pasar años sin dar grandes alegrías.

Hace pocos días, las administraciones de lotería número 2 de Sueca y número 3 de Algemesí repartieron más de dos millones y medio de euros al entregar el primer premio del sorteo extraordinario de San Valentín entre más de una veintena de agraciados. A 130.000 euros el décimo, que ya es un buen pellizco.

Es el último de un listado de premios que no para de crecer. Sin ir más lejos, la mencionada administración de lotería de Algemesí vendió un quinto premio del sorteo extraordinario de Navidad y, el octubre anterior, un único acertante de primera categoría en el sorteo de la Bonoloto se embolsó 353.635,04 euros.

La administración de lotería número 5 de Alzira, La Sort, también ha repartido alegrías entre sus clientes. Hace pocos días dio un premio de segunda categoría de la BonoLoto, mientras que en Navidad repartió cerca de 800.000 euros en apenas tres días entre el tercer premio del sorteo extraordinario y un primer premio de la Lotería Nacional el día 25 de diciembre. A principios de diciembre, otra administración alzireña, la número 1, dio el premio El Millón de Euromillones.

Los más futboleros tienen en la administración de lotería número 4 de Carcaixent un filón. Suma tres plenos al quince de la Quiniela en lo que va de mes, así como otros tantos premios de catorce aciertos. En enero también concedió dos premios de segunda categoría la BonoLoto, mientras que en diciembre otorgó dos premios de catorce aciertos en la Quiniela, uno de cinco del Quinigol y otro segundo premio de la BonoLoto.

Son solo algunos ejemplos, aunque no los únicos, de grandes premios de lotería que se han repartido en menos de tres meses en la comarca de la Ribera. Solo el tiempo dirá hasta cuándo puede alargarse esta racha. Alea iacta est.