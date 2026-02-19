Alerta a empresarios contra ciberestafas: "El Wifi que ofreces a clientes puede abrir a los delincuentes tu caja registradora"

El experto en ciberseguridad Javier Fernández dijo a su llegada a Alzira que no quería transmitir miedo, pero más de una de las personas que presenció su conferencia en la Semana de la Economía se marchó con cierto desasosiego ante la gran cantidad de vulnerabilidades que expuso. El ponente puso en alerta a algunos empresarios presentes: «El wifi que ofreces a clientes puede abrir a los delincuentes tu caja registradora».

Su charla se produjo pocas semanas después de que una de las empresas agrícolas más importantes de la Ribera sufriera un ciberataque del que tardó dos días en recuperarse. Un hecho que evidenció que el mundo digital se rige por el mismo principio que el real: la seguridad al 100 % no existe.

Una idea en la que insisten los expertos y que el propio Fernández reafirmó. Durante su conferencia, expuso algunas de las brechas de seguridad más comunes que pueden encontrar, en su día a día, tanto empresarios como usuarios particulares. «Todo lo que pasa por el wifi son datos; si tenemos a alguien en nuestra red, puede leer esa información. Así que separar los dispositivos en distintas redes es lo más recomendable», afirmó, para añadir: «El wifi de un bar puede ser una puerta trasera a la caja registradora o bloquear un datáfono».

Un instante de la ponencia. / IDEA Alzira

Suplantación de identidad

Además de recomendar cambiar la contraseña del router que, por defecto, figura en los routers, lanzó un aviso sobre los riesgos que existen en el uso de aplicaciones cotidianas. «Por norma general, no compartas por WhatsApp o con la IA lo que no dejarías escrito en un post-it en el tablón de un bar», enfatizó.

Al respecto, ejemplificó que un ciberdelincuente podría suplantar una identidad en cuestión de minutos gracias a los datos que, de forma consciente o inconsciente, cualquiera vuelca en la red: «Busco tu información en internet, compro un DNI falso en Telegram por 50 euros y, encima, te lo envían a casa, y creo un email parecido; con eso se pueden hacer cambios de datos bancarios, pedir un préstamo, realizar pedidos fraudulentos a proveedores o acceder a información confidencial».

Por ello, lanzó un llamamiento generalizado para que los usuarios tengan una mayor concienciación sobre los riesgos de internet. «Nunca enviemos información personal, datos bancarios, nóminas completas o datos de salud; usemos contraseñas seguras y diferentes para cada servicio y tampoco respondamos a llamadas desconocidas diciendo “sí”. Si soy un delincuente, tengo toda esa información y encima tengo una grabación en la que dices “sí”, el resultado puede ser catastrófico», concluyó.