Almussafes convierte un antiguo restaurante en un centro de negocios en el polígono Juan Carlos I

El polígono industrial Juan Carlos I de Almussafes contará muy pronto con un centro de negocios a disposición de las empresas, pero que también podrá ser utilizado por las asociaciones y colectivos del municipio. El alcalde de Almussafes, Toni González, y la concejal de Urbanismo, Davinia Calatayud, han visitado este martes las obras de construcción de esta nueva infraestructura, acompañados por los responsables de las obras. El nuevo edificio supondrá la rehabilitación de un antiguo restaurante ‘El Cantell’, que el Ayuntamiento de Almussafes adquirió en 2023 y que ahora será un centro de negocios con un amplio espacio diáfano para la organización de todo tipo de eventos, despachos y una sala de reuniones. La inversión, de 679.000 euros, será financiada conjuntamente por el ayuntamiento y el IVACE, y ayudará a la recuperación del entorno industrial y de la Factoría Ford.

Las obras de rehabilitación del edificio ‘El Cantell’, ubicado en la zona industrial de Almussafes, avanzan a buen ritmo. De hecho, “la previsión es que las obras estén finalizadas este verano”, explica la concejal de Urbanismo, Davinia Calatayud. Esta nueva infraestructura tendrá como finalidad ofrecer un valor añadido a las empresas del municipio, así como atraer nuevas inversiones a Almussafes. “Tenemos claro que es imprescindible destinar la mayor cantidad posible de recursos a nuestras áreas industriales, la casa de nuestras empresas, con la finalidad no sólo de atraer nuevas industrias, sino también de impulsar la creación de nuevas empresas como, por ejemplo, start-ups innovadoras”, añade el alcalde de Almussafes, Toni González. Con esta finalidad, el Ayuntamiento de Almussafes adquirió en 2023 un antiguo restaurante ‘El Cantell’, ubicado en la calle Ponent número 2 del Polígono Industrial Juan Carlos I y que tiene una superficie de casi 900 m². Con una subvención del IVACE y la aportación municipal, se están llevando a cabo las obras de rehabilitación del mencionado edificio, que se convertirá en un centro de negocios, equipado con una amplia sala diáfana, donde se podrán desarrollar todo tipo de eventos, como conferencias y cursos, por ejemplo, despachos y una sala de reuniones.

El alcalde de Almussafes y la concejal de Urbanismo visitaron el martes las obras de rehabilitación acompañados por los responsables técnicos del proyecto. Las autoridades municipales supervisaron la ejecución de las obras y comprobaron que los plazos “están cumpliéndose y la previsión es que la intervención esté finalizada este verano, tras una inversión de 679.000 euros”, expone Davinia Calatayud. Una vez concluido el proyecto urbanístico, Almussafes dispondrá de un nuevo equipamiento que tendrá un uso principal industrial, pero que también “estará a disposición de todas las asociaciones y colectivos del municipio, que podrán disponer de un nuevo espacio para llevar a cabo sus actividades”, concluye Toni González.

Durante los años 2025 y 2026, el Ayuntamiento de Almussafes va a invertir más de un millón de euros en sus zonas industriales, a través de recursos propios pero también con la ayuda del IVACE. Además de la rehabilitación del mencionado edificio, ubicado en el Polígono Industrial Juan Carlos I, el Ayuntamiento también ha urbanizado una parcela de 1.000 m² en el Polígono Norte, donde se construirá un edificio de nueva planta que también se destinará a un uso industrial, con oficinas, aulas de formación y otros espacios relacionados con la actividad empresarial.