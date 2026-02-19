Alzira afronta una gran exhumación ante el derribo por riesgo de derrumbe de un centenar de nichos

El Ayuntamiento de Alzira ya cuenta con financiación para resolver el problema del grupo de nichos San Bernardo del cementerio municipal, que se encuentra vallado desde hace casi tres años por el riesgo de derrumbe que presenta, aunque la solución se presume compleja ya que pasa por la demolición de la actual tramada que cuenta con un centenar de sepulturas y, como paso previo, la exhumación de todos los restos de difuntos que albergan, que pueden superar con mucho el número de nichos ya que, por su antigüedad, en muchas de las hornacinas hay enterrada más de una persona de una misma familia.

Grietas en el grupo San Bernardo del cementerio municipal. / Levante-EMV

El concejal de Obras Públicas, Vicent de la Concepción, ha confirmado este martes que el ayuntamiento ha obtenido una ayuda de 647.000 euros del Gobierno central para acometer el derribo de la actual tramada y proceder a la construcción de nichos nuevos después de que los técnicos descartaran la posibilidad de una rehabilitación. De la Concepción ha confirmado con todo que, como paso previo, se tendrá que exhumar a todas las personas que se encuentran enterradas en este grupo.

Críticas del PP

El edil ha realizado estas declaraciones en respuesta a las críticas del Partido Popular de Alzira que había señalado la demora en acometer la reparación de este bloque de nichos, que lleva vallado al menos desde octubre de 2023 sin que los familiares puedan acercarse a sus difuntos por el peligro de derrumbe, como un ejemplo de la “precariedad” y “alarmante situación” en que se encuentra el cementerio municipal de Alzira. Los populares, a su vez, han reclamado una intervención “urgente” en estas instalaciones municipales.

De la Concepción, por su parte, ha señalado que se trata de una actuación “delicada” ya que comporta numerosas exhumaciones. El concejal de Obras Públicas ha relatado que los técnicos realizaron una inspección para comprobar si se podía realizar una reforma de esta tramada que, por otra parte, ha incidido el edil, “es privada”, ya que los nichos son propiedad de las familias que los han ido ocupando con sus difuntos. Las conclusiones de esa revisión determinaron que era aconsejable proceder al derribo y construir una tramada nueva.

La tramada está rodeada de vallas al menos desde octubre de 2023. / Levante-EMV

“Se trata de un coste muy elevado para las familias y recoger las aportaciones de cada una de las familias implicadas, con los problemas que puede conllevar si algunas se desentienden, hubiera supuesto una obra a muy largo plazo, por lo que decidimos buscar una vía de financiación que finalmente hemos encontrado”, ha detallado Vicent de la Concepción, que también ha advertido que el proceso de exhumaciones requerirá su tiempo.

El estado del grupo San Bernardo ha sido motivo de las críticas del PP y de algunas familias que tienen a sus difuntos en ese bloque, que se encuentra rodeado por una valla por motivos de seguridad. Los populares han cargado en diferentes ocasiones contra el gobierno municipal por la falta de soluciones a este grupo de nichos o la presencia de otros panteones con derrumbes interiores. El edil de Obras Públicas ha explicado los pasos que ha dado el ayuntamiento para buscar una solución, que todavía requerirá su tiempo.

Los populares, por su parte, han criticado también lo que consideran otras deficiencias del cementerio y, en particular, la situación de “abandono” de los jardines o la presencia de árboles muy viejos con ramas rotas y el riesgo de que caigan sobre los trabajadores que se encargan del camposanto o sobre los usuarios. En este caso, el concejal responsable de la gestión del cementerio, Enrique Montalvá, ha valorado como "injustas" las críticas sobre el estado de los jardines. "Es mentira, hemos hecho un esfuerzo para que esté limpio y aseado, se han comprado maceteros y los jardines están cuidados. Que hay cipreses viejos, sí, como el cementerio", ha incidido, mientras señalaba los panteones derruidos son privados y comentaba que, en el marco de sus competencias, se ha licitado ya la reparación de la cubierta de la capilla.