Cullera se rebela contra el anteproyecto de Ley del Suelo de la Generalitat al considerar que vulnera la autonomía municipal

El Ayuntamiento de Cullera ha presentado alegaciones a la totalidad al Anteproyecto de Ley del Suelo promovido por la Generalitat Valenciana y ha solicitado su retirada íntegra al considerar que introduce un modelo territorial que debilita la autonomía municipal y rompe el sistema de planificación compartida vigente hasta ahora.

El consistorio, que dará cuenta de estas alegaciones en el pleno del mes de febrero, argumenta que la nueva norma supone una redefinición estructural del sistema de ordenación territorial y urbanística en la Comunitat Valenciana, al trasladar las decisiones estratégicas al ámbito autonómico y relegar a los ayuntamientos a un papel principalmente gestor, con una capacidad limitada para definir su propio modelo urbano.

Según el ayuntamiento, este cambio vulnera el principio constitucional de autonomía local y altera de forma sustancial la distribución competencial en materia de urbanismo, al establecer instrumentos supramunicipales con eficacia directa incluso sin adaptación previa del planeamiento municipal.

Alegaciones a la totalidad

En su alegación principal, el consistorio sostiene que el anteproyecto no introduce simples ajustes técnicos, sino que modifica el modelo territorial mediante la separación rígida entre ordenación del territorio y planeamiento municipal, la atribución del modelo territorial a instrumentos autonómicos y la subordinación del planeamiento local.

Asimismo, señala la eliminación de instrumentos de cooperación intermunicipal y la ausencia de mecanismos eficaces para resolver incompatibilidades entre la planificación autonómica y municipal.

Por estos motivos, el ayuntamiento solicita la retirada del anteproyecto y la apertura de un nuevo proceso legislativo que garantice el respeto efectivo a la autonomía local y al papel central de los municipios en la planificación urbanística.

Alegaciones parciales por protección ambiental y control urbanístico

De forma subsidiaria, el consistorio ha presentado 19 alegaciones parciales en las que plantea modificaciones concretas al texto.

Entre ellas destaca la oposición a la eliminación de la prohibición de recalificar como urbanizables terrenos forestales incendiados. El ayuntamiento solicita que se mantenga esta limitación durante al menos 30 años para evitar la especulación y reforzar la prevención de incendios.

También muestra su preocupación por la flexibilización de usos en suelo no urbanizable, la transformación de la Declaración de Interés Comunitario en una autorización permanente y la reducción de la protección de núcleos rurales y edificaciones tradicionales.

El consistorio advierte además de un retroceso en la protección ambiental al reducir las garantías relacionadas con la infraestructura verde, las zonas verdes y los parques públicos.

Vivienda protegida, control público y competencias municipales

El Ayuntamiento de Cullera solicita igualmente restablecer los porcentajes obligatorios de reserva de suelo para vivienda protegida, al considerar que su eliminación dificultará el acceso a vivienda asequible.

Asimismo, expresa su rechazo a medidas como la generalización del silencio administrativo positivo en informes sectoriales o la intervención de entidades colaboradoras urbanísticas sin verificación previa municipal, al entender que reducen la capacidad de control público.

También reclama recuperar el sistema de gestión directa urbanística por parte de los ayuntamientos y reforzar el papel de la Agencia Valenciana de Protección del Territorio como instrumento de disciplina urbanística.

Defensa del modelo de planificación municipal

El consistorio considera que el anteproyecto introduce un modelo más permisivo que puede afectar a la protección del territorio, al permitir incrementos de densidad residencial sin modificar el planeamiento general y reducir la protección del suelo agrícola.

Por ello, Cullera solicita la retirada del texto o, en su defecto, la incorporación de las modificaciones propuestas, con el objetivo de garantizar la autonomía municipal, preservar el equilibrio territorial y asegurar la protección ambiental y social en el desarrollo urbanístico.