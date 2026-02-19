Estudiantes de Tavernes conocen en el cementerio de Sueca las historias de dos referentes de la lucha antifascista

La memoria histórica se convirtió el miércoles en una herramienta pedagógica viva para el alumnado del IES Jaume II El Just, de Tavernes, que participó en una visita guiada al cementerio de Sueca con el objetivo de conocer de primera mano algunos de los episodios y protagonistas valencianos vinculados a la lucha antifascista. La actividad, organizada por el consistorio, forma parte de las iniciativas impulsadas para divulgar el patrimonio histórico y democrático entre las nuevas generaciones.

Durante el recorrido, los estudiantes pudieron descubrir las trayectorias vitales de figuras como Virtudes Cuevas, vecina de Sueca y superviviente de los campos de concentración nazis, y Amado Granell, militar republicano y uno de los primeros oficiales aliados que entraron en el París liberado en 1944. Ambos nombres forman parte de la memoria colectiva de la ciudad y simbolizan el compromiso de muchos valencianos con la defensa de la libertad frente al totalitarismo.

La visita también permitió al alumnado conocer uno de los capítulos más oscuros de la historia local: los fusilamientos que tuvieron lugar en uno de los muros del camposanto tras la Guerra Civil. Este espacio, convertido hoy en lugar de recuerdo, conserva la huella de la represión y constituye un punto clave para entender las consecuencias del conflicto y la dictadura.

La jornada contó con la presencia de la concejala de Turismo, Teresa Ribes, quien recibió al grupo en nombre del Ayuntamiento de Suecay destacó la importancia de este tipo de iniciativas. “Es fundamental que los jóvenes conozcan su historia, no solo para recordar a quienes lucharon por la libertad, sino también para reflexionar sobre el valor de la democracia y los derechos que hoy disfrutamos”, señaló la edil.

Desde el consistorio subrayan que estas rutas de memoria histórica buscan fomentar una conciencia crítica entre el alumnado y reforzar el respeto hacia quienes sufrieron la represión. La iniciativa, además, contribuye a poner en valor el patrimonio memorial de Sueca, una ciudad marcada por el compromiso de sus vecinos con los valores democráticos.

"Con actividades como esta, Sueca reafirma su apuesta por la educación, la memoria y la divulgación histórica como pilares esenciales para construir una sociedad más justa, consciente y comprometida con la defensa de las libertades", indicó la concejala.