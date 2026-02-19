Guadassuar devuelve más de un millón de euros del IBI de 2024 a vecinos afectados por la dana
El Gobierno ha transferido 1,3 millones para la exención del pago y el ayuntamiento tramita también que se condone la rústica en breve
El Ayuntamiento de Guadassuar ha devuelto más de un millón de euros en concepto del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) del año 2024 a propietarios de viviendas y bajos comerciales afectados por las inundaciones del 29 de octubre de ese año, tras recibir los fondos del Gobierno central, que entre las medidas de ayuda a los afectados que arbitró tras la dana, estableció la exención del pago del IBI.
El consistorio recibió del ministerio correspondiente un total de 1.364.432,21 euros, de los cuales se han devuelto ya algo más de un millón de euros que corresponden a 4.684 recibos, según ha confirmado el alcalde de la localidad, Vicent Estruch.
Por un lado, se ha procedido a efectuar la devolución a todos los contribuyentes que tenían el recibo domiciliado y pagado de los inmuebles en plantas bajas y niveles inferiores. El importe de estos recibos asciende a 887.847,46 euros.
Por lo que respecta a los recibos no domiciliados, el consistorio ha abonado ya 122.378,42 euros y sigue realizando actualmente los pagos, si bien en este caso los vecinos tienen que presentar un certificado de titularidad bancaria para proceder a la devolución. También se han devuelto otros 14.655 euros de recibos fraccionados.
“El importe de toda esta devolución asciende a un total de 1.014.878,56 euros, que retornan directamente a los bolsillos de los vecinos y vecinas de Guadassuar”, ha destacado el ayuntamiento.
Estruch ha comentado que del mismo que el consistorio formalizó la petición para que se aplicara esta bonificación fiscal como municipio afectado por la dana y, en este caso, por el desbordamiento del Magro, también ha solicitado la exención del IBI de rústica. En este caso, comenta el alcalde, “la teníamos concedida prácticamente pero ha surgido un problema y estamos rehaciendo la documentación y creemos que antes de final de mes la tendremos aprobada”. El dinero se ingresará cuando el ayuntamiento reciba los fondos del Gobierno. El consistorio también pretende estudiar la posibilidad de solicitar la exención para otros usos que no sean viviendas o comercios como garajes o trasteros. Estruch ha comentado que existe un plazo de cuatro años desde la dana para tramitar la reclamación.
