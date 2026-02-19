Un joven de Alzira cambia 500 euros por 15.000 en ‘Allà Tú’
El episodio del miércoles 18 de febrero del concurso televisivo ‘Allà Tú’, presentado por Juanra Bonet, tuvo protagonista alzireño. Adam, un joven de 24 años de la ciudad, que estudió interpretación y participaba en el programa desde el pasado 12 de enero, logró asegurarse 15.000 euros tras una decisión clave en la recta final.
A falta de cuatro cajas, seguían en juego 75.000 y 50.000 euros frente a 500 euros y un incienso. El momento clave llegó al abrir la caja de 50.000 euros. Con ese escenario, la banca ofreció 15.000 euros y el joven de Alzira decidió aceptar junto a su pareja, que lo acompañó en la mesa de juego.
Tras finalizar la partida y comprobar qué habría ocurrido de continuar, se descubrió que su caja contenía los 500 euros, de modo que la decisión de Adam acabó siendo determinante para cerrar una experiencia televisiva enriquecedora.
