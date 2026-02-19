Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Estación autobusesPlaya TavernesCheste automociónTerrazas Ayuntamiento ValènciaDavid UclésEmpleo gigafactoríaCentros menoresFilosofíaConexión Sagunt-AP7
instagramlinkedin

Un joven de Alzira cambia 500 euros por 15.000 en ‘Allà Tú’

El joven Adam muestra el cheque ganado.

El joven Adam muestra el cheque ganado. / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

Alzira

El episodio del miércoles 18 de febrero del concurso televisivo ‘Allà Tú’, presentado por Juanra Bonet, tuvo protagonista alzireño. Adam, un joven de 24 años de la ciudad, que estudió interpretación y participaba en el programa desde el pasado 12 de enero, logró asegurarse 15.000 euros tras una decisión clave en la recta final.

A falta de cuatro cajas, seguían en juego 75.000 y 50.000 euros frente a 500 euros y un incienso. El momento clave llegó al abrir la caja de 50.000 euros. Con ese escenario, la banca ofreció 15.000 euros y el joven de Alzira decidió aceptar junto a su pareja, que lo acompañó en la mesa de juego.

Noticias relacionadas

Tras finalizar la partida y comprobar qué habría ocurrido de continuar, se descubrió que su caja contenía los 500 euros, de modo que la decisión de Adam acabó siendo determinante para cerrar una experiencia televisiva enriquecedora.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El emprendedor de Sumacàrcer que patentó Closca también revoluciona el diseño del aceite de oliva
  2. Jóvenes de Alzira hacen cola durante tres días y tres noches para poder comprar una vivienda: 'Llevamos mucho tiempo buscando piso, pero los precios son intocables
  3. Un promotor inyecta 70 millones de euros para construir 440 viviendas en Alzira en cuatro años
  4. La hostelería aplaude la reforma del paseo marítimo de Cullera: 'Va a ser un punto de inflexión para el sector
  5. La avalancha por los pisos de VPP de Alzira cubre el primer día más del 60 % de la promoción
  6. La diputación protege la carretera de Alzira a Favara con sistema de destellos luminosos para ahuyentar a los jabalíes
  7. ¿Qué precios tienen los pisos de VPP de la promoción que ha provocado la cola de Alzira?
  8. Agricultores de la Ribera lanzan una caqui 'premium' producto de una mutación natural en Benimodo para adelantar la campaña

Un joven de Alzira cambia 500 euros por 15.000 en ‘Allà Tú’

Un joven de Alzira cambia 500 euros por 15.000 en ‘Allà Tú’

Precariedad en el cementerio de Alzira: El PP critica la falta de columbarios y denuncia nichos vallados tres años por riesgo de derrumbe

Precariedad en el cementerio de Alzira: El PP critica la falta de columbarios y denuncia nichos vallados tres años por riesgo de derrumbe

Una inversión de 20.000 euros arranca la conversión en museo de la casa de Virtudes Cuevas en Sueca

Una inversión de 20.000 euros arranca la conversión en museo de la casa de Virtudes Cuevas en Sueca

Dana Valencia: Guadassuar devuelve más de un millón de euros del IBI de 2024 a vecinos afectados

Dana Valencia: Guadassuar devuelve más de un millón de euros del IBI de 2024 a vecinos afectados

Los palistas de Cullera suman 19 medallas en la prueba de la Liga de Invierno en la que ejercían como anfitriones

Los palistas de Cullera suman 19 medallas en la prueba de la Liga de Invierno en la que ejercían como anfitriones

Cullera se rebela contra el anteproyecto de Ley del Suelo de la Generalitat al considerar que vulnera la autonomía municipal

Cullera se rebela contra el anteproyecto de Ley del Suelo de la Generalitat al considerar que vulnera la autonomía municipal

Anitín inyecta 60 millones en una ampliación de su fábrica de Castelló que creará 150 empleos

Anitín inyecta 60 millones en una ampliación de su fábrica de Castelló que creará 150 empleos

Un incendio forestal en Carcaixent obliga a suspender la circulación de trenes

Un incendio forestal en Carcaixent obliga a suspender la circulación de trenes
Tracking Pixel Contents