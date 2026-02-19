Los palistas de Cullera suman 19 medallas en la prueba de la Liga de Invierno en la que ejercían como anfitriones

Los clubes ribereños obtuvieron numerosas victorias y podios en la primera prueba de la Liga de Invierno de la Comunitat Valenciana, disputada en Cullera, con una alta participación, más de 200 palistas de ocho clubes valencianos, tres murcianos y uno gallego. Las distancias eran de un kilómetro para prebenjamines, benjamines y alevines, tres para infantiles (y para veteranos de más de 65 años) y cinco para el resto. El Club Piragüisme Cullera se llevó 19 medallas (6 oros, 4 platas y 9 bronces), el Scooter de Algemesí, 13 (7 oros, 4 platas y 2 bronces), y la Penya Piragüista Antella, 3 (1 oro y 2 bronces). En la clasificación general por equipos, ganó Silla, con Cullera tercero, Algemesí, cuarto y la Penya Piragüista Antella quedó novena. En veteranos, dominó Algemesí, con Cullera tercero y Antella quinto. En jóvenes promesas, venció Cullera, con Algemesí cuarto.

En categoría sénior masculina K-1, en una competición muy disputada, se impuso Iván Ribera (Cullera, 21:57:56), por delante de Mario Masiá (Algemesí, 21:59:09). En mujeres Elena Pérez, de Cullera finalizó segunda (26:18). La de los hombres juveniles K-1 fue una regata disputadísima, con un esprint muy apretado, que se decantó del lado de Pau Such (Club de Regatas de Alicante) por solo una centésima (23:12:72) sobre el cullerense Pau Algaba (23:12:73). En hombres cadete B K-1, dominaron los de Cullera con el triunfo de Àngel Nadal (25:37:16) y la tercera plaza de Óscar Domínguez (25:46:48). En categoría femenina, Àngels Benito, de Algemesí, repitió el triunfo de hace dos semanas en Almassora (28:17:90). Por su parte, en paracanoe única K-1 vencieron en hombres Javier Sanchis (de Antella, que compite por el Club Piragüisme Silla, 30:57:88) y en mujeres María José Caballero (Cullera, 34:38:90).

En las categorías de promoción, los equipos ribereños también sobresalieron. En hombres infantiles A K-1 los cullerenses consiguieron dos podios: victoria de Hugo Meliá (16:53:73) y tercera plaza de Angelo Celentano (18:24:73). En mujeres, triunfo de Aitana Garrigues (Algemesí, 17:02:62) y tercer puesto de Laura Crespo (Cullera, 23:23:90). En hombres infantiles B K-1 dominó con mucha diferencia, más de dos minutos, Andreu Giménez (Algemesí, 16:55:48). En hombres alevines A K-1, bronce para Cullera de la mano de Joel Liébanas (6:20:47). En féminas, barrido total de la Ribera: oro de Sira Blasco (Cullera, 6:35:13), plata de Isabel Ferragud (Algemesí, 6:45:34) y bronce para Laia Montagud (Cullera, 6:54:32). En hombres alevines B K-1, el cullerense Lukas Stalionis finalizó segundo (7:00:85). En hombres benjamines A K-1 Pere Girbés fue plata (Algemesí, 7:25:06). Por último, entre los más pequeños, los hombres prebenjamines K-1, Alfred Tomàs finalizó tercero (Cullera, 11:23:33).

Entre los veteranos, como siempre los palistsa de la Ribera cosecharon un gran número de podios y victorias. En hombres única C-1, venció Salvador Fontana (Algemesí, 34:13:24). En hombres 40-44 K-1 hubo una gran batalla algemesinense que se decidió al esprint, con la victoria 'in extremis' de Óscar Bueno (23:57:58) sobre Justo Arlandis (23:57:59). El podio lo completó su compañero Vicent Cucarella (28:11:24). En hombres 45-49 K-1, triplete ribereño: oro de Salvador Rico (Cullera, 23:54:90) plata de José Bolufer (Cullera, 24:44:50) y bronce de Jordi Giménez (24:54:05).

En mujeres, venció Pau Trull, de Algemesí (44:37:06). En mujeres 50-54 K-1, ganó Arancha Cester (31:20:81). En hombres 60-64 K-1, José Cuenca, de Antella, se impuso después de un reñido esprint con un palista de Murcia (27:13:25). En hombres 65-69 K-1, tercer puesto de José Ribes (Algemesí, 18:17:20). En hombres veteranos 70-74 K-1, fue oro Joaquín Roig (Algemesí, 18:44:74), con Ángel Gómez en tercera plaza (Antella 20:06:64). Por último, en hombres veteranos SS única Enrique Sanmanuel, de Cullera, obtuvo el bronce (33:45:57). La pròxima competición de la Liga de Invierno tendrá lugar en Algemesí el próximo 1 de marzo.