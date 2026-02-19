Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Precariedad en el cementerio de Alzira: El PP critica la falta de columbarios y denuncia nichos vallados tres años por riesgo de derrumbe

Los populares reclaman una intervención "inmediata" ante una situación que consideran "alarmante"

Tramada de nichos vallada en el cementerio por riesgo de derrumbe, según denuncia el PP.

Tramada de nichos vallada en el cementerio por riesgo de derrumbe, según denuncia el PP. / Levante-EMV

Óscar García

Un cementerio que en la actualidad carece de columbarios para depositar las cenizas tras una incineración; una tramada de nichos rodeada por vallas desde 2023 por riesgo de derrumbe y algunos panteones privados derruidos por dentro sin que nadie aporte solución, son algunos de los argumentos que el Partido Popular de Alzira esgrime para denunciar “el grave deterioro del cementerio municipal” y exigir “una intervención inmediata” ante lo que considera “una situación alarmante”.

Un panteón particular derruido.

Un panteón particular derruido. / Levante-EMV

“Los jardines están completamente abandonados, con un deterioro visible en cada rincón. Árboles viejos en los que se están rompiendo las ramas, poniendo en riesgo tanto a las personas que trabajan allí como a las que visitan a sus seres queridos. La fuente de la entrada permanece cerrada desde hace tres años, sin que se haya tomado ninguna iniciativa para reparar la bomba y los visitantes se quejan de la escasez de escaleras y las pocas que hay son antiguas y poco seguras”, incide el PP en la relación de deficiencias, en la que también incluye la escasez de bancos para el descanso.

Los populares, con todo, cargan contra el estado del grupo San Bernardo, vallado desde el año 2023 por el riesgo de derrumbe, lo que impide a los familiares de los difuntos acercarse a sus nichos. “Es lamentable esta situación que ya denunciamos en octubre y todo sigue igual, no se ha hecho nada”, incide el PP en un comunicado, en el que también critica la existencia de panteones “totalmente derruidos por dentro”. En este caso, si bien reconoce que se trata de una responsabilidad de los propietarios, apunta que “el ayuntamiento debe velar para que se repare”.

Paralelamente, el grupo popular critica la falta de previsión por no haber construido columbarios antes de que se agotaran los existentes.

“El cementerio, una joya histórica de nuestra ciudad, clama por una intervención urgente. Las personas deben poder elegir dónde depositar las cenizas de sus allegados y, en estos momentos, no es posible, porque los responsables del área se han olvidado de construir nuevos”, concluyen.

El concejal responsable de la gestión del cementerio, Enrique Montalvá, considera "injustas" las críticas sobre el estado de los jardines. "Es mentira, hemos hecho un esfuerzo para que esté limpio y aseado, se han comprado maceteros y los jardines están cuidados. Que hay cipreses viejos, sí, como el cementerio", ha incidido, mientras señalaba los panteones derruidos son privados y comentaba que, en el marco de sus competencias, se ha licitado la reparación de la cubierta de la capilla.

