La presidenta de la Junta Local Fallera de Alzira descarta optar a la reelección

La presidenta de la Junta Local Fallera de Alzira, Paqui Vallés, no optará a un segundo mandato. El próximo 19 de marzo completa su segundo año al frente de la entidad y tiene claro que no se presentará a la reelección en el proceso de renovación de la JLF que, en base al reglamento fallero, toca impulsar esta próxima primavera. Aunque todavía queda mucho trabajo con las semanas más intensas de las fiestas a la vuelta de la esquina, Vallés se muestra orgullosa del trabajo realizado en estos dos años, pero también deja entrever heridas de las pasadas fiestas. Justifica su decisión en que, por un lado, la presidencia supone “mucho trabajo” y una dedicación plena “las 24 horas del día”, con el desgaste que conlleva, pero también reconoce que algunos incidentes en la ofrenda del año pasado -aplazada al día de San José y celebrada bajo la lluvia- en la que una fallera incluso le lanzó un ramo de flores para mostrar su descontento y otros que prefiere no detallar le han “marcado” de algún modo. “Que me critiquen con respeto no me molesta, pero lo que no admitiré nunca en la vida es la falta de educación y la falta de respeto a personas que trabajan a cambio de nada”, ha señalado en referencia a su equipo de la JLF.

El saluda de Vallés en el libro editado por la JLF ya alude a este aspecto y, de algún modo, avanzaba su decisión. “He aprendido que liderar es también escuchar, es aceptar críticas constructivas, es debatir y contrastar formas de hacer las cosas (…) pero igual que defiendo el debate y la pluralidad, defiendo firmemente que nunca se puede faltar el respeto, que nunca se ha de permitir la desunión y que nadie tiene que olvidar que unir es construir”, comenta Vallés, antes de señalar: “Por eso creo profundamente en la necesidad de descartar cualquier forma de violencia -sea verbal, gestual o de cualquier otro tipo- y de promover siempre la empatía y la capacidad de ponerse en el lugar de los otros”, prosigue. “Que mi paso por la JLF sirva para que nadie olvide de dónde venimos, para que todos recordemos que las Fallas son patrimonio y son identidad”, expone el texto de la presidenta.

Paqui Vallés ha confirmado este jueves a Levante-EMV su decisión de optar a la reelección. “Soy una apasionada de las Fallas y estoy orgullosa de lo que hemos conseguido, cambiar algunas cosas para mejorar, pero ahora le toca entrar a otra persona que tenga ganas y que continúe trabajando”.

"Mi equipo y yo lo hemos dado todo"

Sobre las heridas que dejaron abiertas las Fallas de 2025, marcadas por la lluvia y en las que se tuvo que introducir numerosos cambios sobre el programa inicial, Vallés señala que “no es fácil cambiar en dos segundos todo lo que se ha preparado durante seis o siete meses. Mi equipo y yo lo hemos dado todo y no es coherente que al final tenga yo la culpa de las inclemencias del tiempo. Puedo tener la culpa de muchas cosas, porque he cometido errores por inexperiencia, porque el primer año es difícil y son muchas cosas que te vienen de nuevo, pero trabajamos las 24 horas del día a cambio de nada, y tampoco pedimos nada, adoramos la fiesta de la Fallas, pero que se nos falte el respeto a las personas que estamos trabajando, no”.

Paqui Vallés afirma desconocer si alguien de la actual directiva está dispuesto a presentarse a las elecciones, aunque no duda en señalar que “ojalá alguien dé el paso”, y señala de cara a la nueva etapa que “si puedo ayudar, ayudaré, no tiraré piedras a nadie”. “Cuando entras a trabajar es para hacerlo bien, luego sale lo que sale, pero lo haces por bien”, ha incidido.

Vallés se convirtió en 2024 en la primera mujer en asumir la presidencia de la Junta Local Fallera en los ochenta años de historia de la entidad.