Alzira ya diseña 570 nuevos columbarios tras quedarse el cementerio sin espacio para cenizas de difuntos

El Ayuntamiento de Alzira no quiere volver a pasar por el trago de quedarse sin columbarios en los que las familias que deciden incinerar a sus difuntos puedan depositar las cenizas en el cementerio y, junto al proyecto que ya ha licitado para construir 140 nuevas urnas de estas características al objeto de corregir la carencia actual, trabaja en una segunda actuación que, con una inversión estimada en 226.000 euros, plantea la construcción de otros 420 columbarios.

Así lo ha explicado el concejal de Obras Públicas, Vicent de la Concepción, en respuesta a las críticas del PP, que ha afeado al equipo de gobierno la falta de previsión al haberse agotado los columbarios del cementerio, lo que ha impedido que algunas familias cumplieran la última voluntad de sus difuntos o que, como alternativa, hayan optado por depositar las cenizas en nichos junto a otros familiares. También hay quien conserva las cenizas en casa a la espera de que el ayuntamiento dé una solución, como informó Levante-EMV.

De la Concepción ha insistido en que un incremento de la demanda imprevisto por un cambio de tendencia en las costumbres funerarias de las familias ha provocado una mayor demanda de columbarios, que ha cogido a contrapié al ayuntamiento. En este sentido, ha señalado que la mayor demanda de nichos llevaba al ayuntamiento a construir todos los años nuevas tramadas, con una inversión media anual de 300.000 euros, mientras que destinaba una cantidad “más pequeña” a columbarios. El edil asume que este cambio de hábitos obliga a replantear esta distribución, si bien para corregir el actual déficit ya se ha licitado una obra que, por importe de 370.000 euros, plantea la construcción de 112 nichos dobles, 24 individuales y 140 columbarios.

Paralelamente, “para que no nos vuelva a pasar”, ha comentado Vicent de la Concepción, también se trabaja en un segundo proyecto que, con un presupuesto de 226.000 euros, contempla la construcción de otros 420 columbarios.