La CHJ constata que el vertido que tiñó de blanco el Barxeta era industrial y se produjo en Carcaixent

Los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) han concluido el análisis de las muestras tomadas en el curso final del barranco de Barxeta, donde las aguas se tiñeron de blanco a principios de mes. Las primeras conclusiones apuntan a un vertido industrial producido en Carcaixent, según han confirmado a Levante-EMV fuentes del organismo de cuenca. Asimismo, han anunciado medidas correctoras, que podrían incluir algún expediente sancionador.

Como ya informó este diario, dos ecologistas de Xúquer Viu denunciaron un posible vertido en el barranco tras recibir el aviso de un vecino que, cerca de la confluencia con el barranco de la Casella —ya en término municipal de Alzira—, había localizado manchas de tonalidad blanquecina que no solo teñían el agua: también se impregnaban, a su paso, en la vegetación y las rocas.

La asociación alertó sobre el problema tanto al Ayuntamiento de Alzira, que recopiló toda la información disponible, como a la propia CHJ. Tras ello, los técnicos recogieron muestras para analizar la composición del posible vertido y, con más datos, localizar su origen.

Según las fuentes consultadas por este diario, el análisis de las muestras de agua recogidas hace unos días en el barranco de Barxeta ha determinado que se trata de “aguas residuales con una elevada presencia de sólidos en suspensión”. Al respecto, el informe pone de manifiesto que estas partículas tienen su origen, en parte, en “arrastres de materiales acumulados en colectores”, circunstancia que habría generado la tonalidad blanquecina observada en las aguas. A ello se añade “algo de carga de posible origen industrial”.

Los técnicos del Ayuntamiento de Alzira que acudieron a examinar el vertido tras el aviso del colectivo ecologista ya teorizaron en su momento sobre la posibilidad de que las aguas llegaran ya manchadas a la ciudad y que, en consecuencia, el vertido se habría producido en un tramo del barranco ubicado en la localidad vecina de Carcaixent. Una hipótesis que los expertos de la CHJ corroboran. En concreto, se ha constatado que el vertido procedía de su sistema de saneamiento.

Las mismas fuentes indican que la Comisaría de Aguas de la Confederación “ya ha iniciado las actuaciones pertinentes con el fin de corregir esta situación y evitar que pueda repetirse en el futuro”.

Con todo, no es la primera vez que se produce una situación similar, por lo que el problema se ha repetido a lo largo del tiempo. El exalcalde de Alzira Diego Gómez llegó a elevar a la Fiscalía el problema de los vertidos en el barranco —también en el río Verd—, aunque el caso se archivó. Mientras que el último episodio tiñó de blanco el agua, en otras ocasiones el cauce ha aparecido ennegrecido.