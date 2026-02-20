Cuatro estudiantes y seis docentes de FP representarán a la Ribera en el campeonato nacional de 'skills'

El campeonato nacional en el que el alumnado de Formación Profesional demuestra sus habilidades, SpainSkills, contará en su edición de este año con una nutrida representación de la Ribera, con cuatro estudiantes y seis docentes.

La cita tendrá lugar del 24 al 28 de febrero en Ifema Madrid y reunirá a más de medio millar de jóvenes, que competirán en alguna de las 34 modalidades que entran en liza en el certamen.

Tras conseguir su clasificación en la ronda autonómica como vencedores, cuatro estudiantes de la comarca demostrarán sus skills en sus respectivas categorías. El instituto Bernat Guinovart de Algemesí aportará dos participantes, Adrià Hernández y Álvaro Martínez, ambos alumnos que competirán en la modalidad de Sistemas Robóticos Integrados. Por su parte, Bruno Marí, del instituto Joan Fuster de Sueca, concurrirá en la de Tecnología del Automóvil. Asimismo, Sara Machí representará al instituto José María Parra de Alzira en la prueba de Peluquería.

Sara Machí, con su medalla autonómica. / Levante-EMV

Cuatro profesores de la comarca ejercerán como tutores en la competición estatal: Carolina Fuster, profesora de Sistemas Robóticos Integrados en el instituto Bernat Guinovart; Carmela Carpi, alberiquense que ejerce como docente de Estética en el CIPFP Benicarló; Ximo Salom, profesor de Guadassuar que enseña Ebanistería en el instituto Veles e Vents de Gandia; y José Martorell, alcudiano especializado en Reparación de Carrocería que trabaja en el IES Benicalap.

La expedición ribereña la completarán otros dos docentes que ejercerán como evaluadores y miembros del jurado, una responsabilidad que recae sobre profesorado de alto nivel técnico. El CIPFP Luis Suñer de Alzira aportará para este cometido a César González, en la modalidad de Fontanería y Calefacción, y Ángel Salvador, en la de Energías Renovables.

El 24 de febrero tendrá lugar la ceremonia de inauguración, a la que seguirán tres días de competición. El 28, por su parte, se entregarán las medallas. Las pruebas permitirán seleccionar al grupo de estudiantes que representará a España en EuroSkills y WorldSkills.