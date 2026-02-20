Cullera pide "trellat" a su vecinos para evitar grandes ingestas de alcohol y drogas en Fallas

La ciudad de Cullera ha presentado la campaña “Tingues trellat” con el objetivo de prevenir conductas adictivas y promover un modelo festivo responsable basado en la responsabilidad, la salud y el sentido común durante las Fallas 2026. La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento de Cullera a través de su Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas (UPCCA), en colaboración con la Junta Local Fallera, busca frenar la normalización de los excesos y reforzar la protección de los sectores más vulnerables, especialmente menores y juventud.

La campaña nace en un contexto en el que las celebraciones multitudinarias incrementan el riesgo de consumo de alcohol y otras sustancias, especialmente entre adolescentes y jóvenes. Bajo el lema “Tingues trellat” —una expresión valenciana que apela al juicio, la prudencia y la responsabilidad—, el consistorio pretende recordar que la diversión en Fallas no debe estar reñida con el cuidado de la salud ni con el respeto hacia uno mismo y hacia los demás.

El concejal de Sanidad y Drogodependencias, Ricardo Fenollar, subrayó durante la presentación que el objetivo es “prevenir abusos” y evitar conductas que pueden derivar en adicciones, especialmente en edades tempranas, cuando el cerebro aún está en desarrollo y los riesgos son mayores. El edil insistió en que el consumo precoz de alcohol aumenta la probabilidad de desarrollar dependencia en la edad adulta, además de incrementar el riesgo de accidentes, problemas de salud mental y situaciones de vulnerabilidad.

“La campaña habla claro y utiliza un lenguaje cercano. Tener 'trellat' es entender que disfrutar de las Fallas no implica poner en peligro la salud ni el futuro”, señaló Fenollar, quien apeló también a la implicación de las familias, las comisiones falleras y el conjunto de la sociedad.

Por su parte, el concejal de Fallas, Javier Cerveró, destacó el papel ejemplar del colectivo fallero. “El mundo fallero es organización, compromiso y convivencia. Las comisiones son espacios de socialización positiva, y desde ahí queremos reforzar una cultura festiva saludable donde el respeto y el autocuidado sean valores centrales”, afirmó.

Presión de grupo

La campaña pone el foco en varios ejes fundamentales: evitar la normalización del consumo abusivo, fomentar la capacidad de decir “no” ante la presión de grupo, promover alternativas de ocio saludable y reforzar la tolerancia cero frente al consumo en menores.

El Ayuntamiento de Cullera reclama 'trellat' a sus vecinos para evitar un elevado consumo de alcohol y drogas. / Levante-EMV

Desde la UPCCA recuerdan que el consumo intensivo de alcohol —especialmente en forma de atracón o “binge drinking”— puede provocar pérdidas de conocimiento, intoxicaciones etílicas graves, alteraciones neurológicas y comportamientos de riesgo, incluyendo accidentes de tráfico, agresiones o relaciones no consentidas.

Asimismo, se insiste en que el consumo combinado de alcohol con otras sustancias multiplica los efectos adversos y puede tener consecuencias imprevisibles. Por ello, la campaña anima a establecer límites personales, respetar los tiempos de descanso, mantenerse hidratado y priorizar el bienestar físico y emocional durante los días festivos.

Un aspecto clave de la iniciativa es la corresponsabilidad de las personas adultas. El mensaje es claro: no mirar hacia otro lado ante el consumo en menores y actuar como referentes positivos. La protección de la infancia y la adolescencia es, según destacan los responsables municipales, una responsabilidad colectiva.

Las comisiones falleras, agentes activos

La campaña cuenta con la implicación directa de las comisiones falleras, cuyos delegados de salud han recibido formación específica para detectar situaciones de riesgo, promover hábitos saludables y actuar como figuras de referencia dentro de los casales.

Este enfoque comunitario pretende convertir el entorno fallero en un espacio protector, donde el bienestar de las personas sea una prioridad y donde el disfrute de la fiesta no esté vinculado al consumo de sustancias.

La técnica municipal de la UPCCA, Lola Alapont, explicó que “la prevención no consiste solo en prohibir, sino en educar, informar y generar conciencia. Queremos que la juventud tenga herramientas para tomar decisiones libres y responsables”.

Controles preventivos

Paralelamente a la campaña de sensibilización, la Policía Local de Cullera desplegará un dispositivo especial de vigilancia y controles durante las Fallas. El objetivo es prevenir conductas peligrosas, especialmente la conducción bajo los efectos del alcohol o drogas, una de las principales causas de siniestralidad.

El jefe del cuerpo, Alfredo González, advirtió que conducir tras consumir sustancias “pone en riesgo la vida propia y la de los demás”. En este sentido, se intensificarán los controles de alcoholemia y drogas, así como la presencia policial en zonas de mayor afluencia.

Las autoridades recuerdan que el consumo irresponsable no solo tiene consecuencias sanitarias, sino también legales, con sanciones económicas, retirada de puntos del carné e incluso responsabilidades penales en caso de accidente.

Proteger la salud y el futuro

La presentación de la campaña tuvo lugar en el Auditori de Cullera, con la participación de representantes institucionales, fuerzas de seguridad, responsables falleros y delegados de salud de las distintas comisiones. El presidente de la Junta Local Fallera, José Luis Renart, destacó la importancia de implicar a todo el colectivo en la promoción de unas fiestas responsables.

Desde el consistorio insisten en que el objetivo no es limitar la celebración, sino garantizar que las Fallas sigan siendo un espacio de convivencia, cultura y alegría, libre de riesgos evitables.

“Tener 'trellat' es cuidar de uno mismo, cuidar de los demás y cuidar de la fiesta”, concluyen desde el Ayuntamiento de Cullera. Porque el mejor recuerdo de las Fallas 2026 es aquel que se vive con plenitud, salud y responsabilidad.