Detenido en Alzira un hombre que intentaba entrar en varias viviendas

Saltando de casa en casa. Su actitud llamó la atención de los vecinos de la zona de Santa María de Bonaire, en Alzira, que alertaron a las autoridades. La Policía Local de Alzira detuvo al individuo al considerar que, presuntamente, intentaba acceder de forma ilegal a varias viviendas.

Los hechos sucedieron el pasado domingo, alrededor de las ocho de la tarde. La central policial recibió diversas llamadas que alertaban de un mismo hecho: la presencia de un individuo al que consideraban sospechoso, ya que rondaba por el barrio, saltando de una propiedad a otra.

Varias patrullas se desplazaron hasta el lugar de los hechos inmediatamente. Los agentes inspeccionaron de forma minuciosa las terrazas y zonas comunes de las viviendas adosadas y localizaron al sospechoso en uno de los patios de una casa, gracias a las indicaciones facilitadas por los vecinos.

El hombre fue detenido sin ofrecer resistencia y, posteriormente, fue puesto a disposición judicial.

El concejal de Seguridad, Enrique Montalvá, ha alabado la iniciativa vecinal por alertar con celeridad a las autoridades: «Quiero agradecer públicamente la rápida intervención de la Policía Local y, sobre todo, la responsabilidad de los vecinos y vecinas que no dudaron en llamar por teléfono al detectar una situación sospechosa. La colaboración ciudadana es clave para poder actuar con eficacia y prevenir posibles delitos», ha señalado.

El edil también ha remarcado que la presencia activa de la policía en todos los barrios de Alzira «es una prioridad para este equipo de gobierno». «Seguiremos reforzando la vigilancia y trabajando codo con codo con la ciudadanía para garantizar la seguridad y la tranquilidad de todos los alzireños y alzireñas», ha concluido.