Los empresarios de Alzira reclaman defensas contra inundaciones: "No podemos depender del cielo"

La reivindicación de infraestructuras hidráulicas para evitar las inundaciones que de forma cíclica sufre Alzira (“no podemos depender del cielo”); la apuesta por recuperar el protagonismo de la ciudad “como centro comercial y económico de la Ribera” y un llamamiento a la inclusión “dando oportunidades a jóvenes, mayores y a personas con diferentes capacidades y procedencias” al considerar que “una sociedad que integra es una sociedad más fuerte” han marcado este viernes la intervención del presidente de la Asociación Empresarial de Alzira (AEA), Raúl Tudela, en la gala de clausura de la Setmana de l’Economia.

El alcalde de la ciudad, Alfons Domínguez, ha reivindicado los indicadores económicos favorables, entre los que ha destacado que Alzira ha sido en el último trimestre de 2025 la ciudad valenciana en la que más han crecido las afiliaciones a la Seguridad Social (7,6 %), pero también ha reconocido que sigue habiendo frentes abiertos, para los que ha ofrecido a la patronal el respaldo municipal. “Hay que desbloquear proyectos largamente trabajados que son esenciales para el progreso de nuestra ciudad. Frenarlos supone frenar el impulso de Alzira y la comarca y las oportunidades y progresivo de su ciudadanía”, ha indicado.

“Hay que desbloquear proyectos que son esenciales para el progreso de nuestra ciudad" Alfons Domínguez — Alcalde de Alzira

La gala de clausura de la decimoctava edición se ha cerrado este viernes tras una semana de debates y reflexión sobre diferentes aspectos de interés para los empresarios y la sociedad en general. El acto ha servido para rendir homenaje a la trayectoria de tres firmas de la ciudad, Reciclajes y Transformaciones, Etiquetas Costa y Solscabell y, fuera del ámbito empresarial, al Consorcio Provincial de Bomberos y, en particular, al parque de Alzira.

Empresas distinguidas

El acto ha contado con la presencia del director general de Industria, Julio Delgado, y el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana, Vicente Lafuente, así como representantes sindicales y la diputación entre otras autoridades.

"La digitalización no es una opción, es una necesidad, y quien no se adapte se quedará atrás" Raúl Tudela — Presidente de la Asociación Empresarial de Alzira

Raúl Tudela ha reivindicado que se trataba de una noche para “sentir orgullo” y, en referencia a las entidades distinguidas, ha señalado que “todas reflejan la cultura del esfuerzo que define a nuestra ciudad”. Acto seguido, el presidente de la AEA ha realizado un diagnóstico de algunos sectores económica para, a su vez, plantear reivindicaciones. “El comercio de Alzira necesita continuar modernizándose y adaptándose al nuevo consumidor digital. La digitalización no es una opción, es una necesidad y quien no se adapte se quedará atrás, mientra que el que se adapta multiplica sus oportunidades”, ha señalado Tudela, antes de abogar por recuperar el protagonismo de Alzir acomo centro comercial.

Tras citar algunas de las inversiones empresariales anunciadas en la ciudad por importe de más de 200 millones de euros, ha señalado que es una muestra de confianza, pero también que deben ser complementadas por la inversión pública. En ese punto, ha rescatado una petición ya histórica, la conexión directa de Alzira con la AP-7, junto a la necesidad de “infraestructuras logísticas eficientes y soluciones hidráulicas para evitar inundaciones”. “No podemos crecer con cuellos de botella, no podemos depender del cielo”, ha agregado.

Escasez de mano de obra cualificada

Tudela ha abogado por la integración y por recuperar la cultura del esfuerzo, tras advertir una vez más que los empresarios se enfrentan al reto de la falta de obra cualificada.

El alcalde de Alzira, por su parte, ha reivindicado que Alzira “es una ciudad en movimiento”, con empresas consolidadas que apuestan por invertir, un sector inmobiliario que recupera el pulso, mientras el paro ha descendido un 11 % en el último año y las afiliaciones a la Seguridad Social creían un 7,6 % en el último trimestre. Alfons Domínguez ha reivindicado la apuesta municipal por potenciar los polígonos, con la creación de Entidades de Gestión y Modernización (EGM) y ha recordado que el ayuntamiento acaba de aprobar una agenda de reconstrucción tras la dana que contempla inversiones por importe de 9,5 millones, subvencionados al 95 % por Fondos Feder. “Pese a las sinergias positivas que vivimos, sabemos que quedan frentes abiertos: la mejora de las conexiones con la AP-7, la movilidad y los accesos, los servicios, la ampliación de itinerarios universitarios o la apuesta decidida por la FP (…) En aquellos que sea competencia municipal contamos con vosotros como cooperadores necesarios y vosotros contáis con nuestro trabajo constante”, ha apelado a los empresarios, mientras señalaba que en lo que dependa de otras administraciones, la patronal “encontrará nuestro apoyo leal y firme”.