El expresidente Bernardo Cortés volverá a presentar candidatura en las elecciones de la JLF

El expresidente de la Junta Local Fallera de Alzira, Bernardo Cortés, ha confirmado su intención de optar del nuevo al cargo, en el proceso de renovación de la entidad que se debe abordar tras las próximas fiestas.

Cortés ha señalado que en su anterior etapa “se me quedaron cosas por hacer” y que tiene ilusión por “intentar hacerlas en compañía de las 34 comisiones” de la ciudad. Reconoce que tiene un equipo esbozado y también el respaldo de patrocinadores que le animan a presentarse. De momento prefiere no adelantar nombres de las personas que le acompañarán como candidato.

Cortés ejerció la presidencia en el mandato 2023/2024 y, agotado este primer ciclo, optó a la reelección. Se midió en las urnas con Paqui Vallés, que había trabajado con él como vicepresidenta, y que se convirtió en la primera mujer que se ponía al frente de la JLF en sus ochenta años de historia.

El nombre de Cortés llegó a sonar como posible candidato en un amago de moción de censura que se planteó el pasado verano y que finalmente no se materializó.

Vallés ya ha anunciado que no tiene intención de concurrir a las elecciones que la JLF debe convocar la próxima primavera.