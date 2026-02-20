Una perforación accidental de la tubería deja sin gas a una decena de pueblos de l'Horta Sud y la Ribera y pedanías de València ciudad
Las obras que provocaron el corte de suministro en la tarde-noche de ayer se realizaban en Sedaví
Los vecinos de Almussafes, Benifaió o Sollana, así como de otros municipios de l’Horta Sud, se encuentran sin suministro de gas desde la tarde-anoche. Según han informado diferentes ayuntamientos, como consecuencia de unas obras que se están desarrollando a la altura de Sedaví, se ha producido la perforación accidental de una canalización de gas natural. Fuentes de la compañía suministradora han indicado a Levante-EMV que el corte de suministro ha afectado a la pedanía de Castellar (València), Albal, Silla, Picassent, Beniparrell, Alcàsser, Catarroja, Benifaió, Almussafes, Sollana, así como a la zona de costa, entre otros, los núcleos urbanos de El Saler, Pinedo, El Perellonet y El Perelló. El ayuntamiento de Benifaió ha situado el inicio de la incidencia a las 20,30 horas de ayer. Esta mañana todavía no se ha restablecido el suministro.
Esta incidencia ha provocado el corte del suministro de gas diferentes municipios de la zona, afectando a un gran número de viviendas y establecimientos.
Los ayuntamientos han señalado que la empresa responsable ya se encuentra trabajando desde anoche en la reparación de la avería.
Suscríbete para seguir leyendo
- El emprendedor de Sumacàrcer que patentó Closca también revoluciona el diseño del aceite de oliva
- Jóvenes de Alzira hacen cola durante tres días y tres noches para poder comprar una vivienda: 'Llevamos mucho tiempo buscando piso, pero los precios son intocables
- Un promotor inyecta 70 millones de euros para construir 440 viviendas en Alzira en cuatro años
- La hostelería aplaude la reforma del paseo marítimo de Cullera: 'Va a ser un punto de inflexión para el sector
- La avalancha por los pisos de VPP de Alzira cubre el primer día más del 60 % de la promoción
- Anitín inyecta 60 millones en una ampliación de su fábrica de Castelló que creará 150 empleos
- Fallece un vecino de Alberic que se encontraba hospitalizado tras un accidente con un patín eléctrico
- La diputación protege la carretera de Alzira a Favara con sistema de destellos luminosos para ahuyentar a los jabalíes