Una perforación accidental de la tubería deja sin gas a una decena de pueblos de l'Horta Sud y la Ribera y pedanías de València ciudad

Las obras que provocaron el corte de suministro en la tarde-noche de ayer se realizaban en Sedaví

Una calle de Benifaió en una imagen de archivo. / Levante-EMV

Pascual Fandos

Alzira

Los vecinos de Almussafes, Benifaió o Sollana, así como de otros municipios de l’Horta Sud, se encuentran sin suministro de gas desde la tarde-anoche. Según han informado diferentes ayuntamientos, como consecuencia de unas obras que se están desarrollando a la altura de Sedaví, se ha producido la perforación accidental de una canalización de gas natural. Fuentes de la compañía suministradora han indicado a Levante-EMV que el corte de suministro ha afectado a la pedanía de Castellar (València), Albal, Silla, Picassent, Beniparrell, Alcàsser, Catarroja, Benifaió, Almussafes, Sollana, así como a la zona de costa, entre otros, los núcleos urbanos de El Saler, Pinedo, El Perellonet y El Perelló. El ayuntamiento de Benifaió ha situado el inicio de la incidencia a las 20,30 horas de ayer. Esta mañana todavía no se ha restablecido el suministro.

Esta incidencia ha provocado el corte del suministro de gas diferentes municipios de la zona, afectando a un gran número de viviendas y establecimientos.

Los ayuntamientos han señalado que la empresa responsable ya se encuentra trabajando desde anoche en la reparación de la avería.

