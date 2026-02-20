Sueca reúne ya muestras de ADN del 40 % de los represaliados de la fosa común tras recuperar los 54 cuerpos

La Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica de la Ribera Baixa avanza en el proceso de recuperación, identificación y dignificación de las víctimas del franquismo enterradas en una fosa común del cementerio de Sueca. El colectivo, fundado el 2 de abril de 2022, ha logrado ya la exhumación completa de los restos y afronta ahora la fase decisiva: la identificación genética y la construcción de un memorial permanente.

El objetivo inicial de la asociación era exhumar y dar sepultura digna a los hombres fusilados durante la dictadura franquista y enterrados en una fosa común. Gracias a una primera subvención concedida en 2023 por la Generalitat Valenciana, por importe de 47.190 euros, se pudo abrir la fosa y proceder a la exhumación de los restos.

Los trabajos, realizados por la empresa especializada ArqueoAntro entre julio y octubre de 2023, permitieron recuperar un total de 54 cuerpos, coincidiendo exactamente con el número de víctimas documentadas en los registros históricos. La intervención no estuvo exenta de dificultades, especialmente por las inundaciones del terreno, situado en una zona próxima al río Xúquer.

La identificación genética, clave para devolver la identidad

Dos años después, en 2025, la asociación obtuvo una segunda ayuda, en esta ocasión de la Diputació de València, dotada con 37.570,70 euros. Esta subvención ha permitido iniciar el proceso de identificación genética de los restos mediante pruebas de ADN, una tarea que desarrolla la empresa especializada Citogen.

La identificación se realiza a partir de muestras extraídas del fémur y de las piezas dentales, que posteriormente se comparan con el ADN de familiares vivos. Hasta el momento, la asociación ha conseguido muestras genéticas correspondientes a aproximadamente el 40% de las víctimas.

El presidente de la entidad, Xuso Granell, destaca la importancia de dar a conocer el proyecto. “La difusión es fundamental para localizar a más familiares. Cuantas más muestras tengamos, mayores serán las posibilidades de identificar los cuerpos y devolverles su nombre”, explica.

El procedimiento para los familiares es sencillo: reciben en su domicilio un kit con las instrucciones y el material necesario para recoger la muestra biológica mediante un frotis bucal, que posteriormente se envía al laboratorio.

Un memorial como símbolo de reparación y recuerdo

En paralelo al proceso de identificación, la asociación está a la espera de una tercera subvención de la Diputación destinada a la construcción de un memorial en el mismo lugar donde se encontraba la fosa. El proyecto cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Sueca, que ha asumido el compromiso de financiar el 20% del coste total.

El arquitecto municipal, Vicent Andrés, trabaja actualmente en el diseño del monumento, que combinará las funciones de memorial y panteón. El espacio permitirá a las familias decidir si desean mantener los restos de sus familiares en el lugar o trasladarlos a otro emplazamiento.

El memorial incluirá los nombres de las 54 víctimas y un texto reivindicativo en favor de la libertad y la paz, además de una escultura en forma de paloma, símbolo que ya fue autorizado en 1977, en plena Transición, cuando los familiares lograron dignificar por primera vez el lugar.

Una fosa singular por su estado de conservación

La fosa de Sueca presenta características poco habituales que han facilitado el proceso de exhumación e identificación. Desde 1977, el emplazamiento estaba señalizado con seis lápidas que recogían los nombres y la procedencia de las víctimas, gracias al esfuerzo de familiares que investigaron los registros y lograron el reconocimiento municipal del espacio.

Además, los cuerpos fueron enterrados de forma ordenada, sin contenedores pero con cierto cuidado, lo que ha permitido su recuperación íntegra. A ello se suma la composición arcillosa del terreno, que ha favorecido la conservación de los restos pese a la humedad de la zona.

Nuevos avances y esperanza para las familias

Recientemente, la asociación ha recibido una noticia que refuerza las expectativas de éxito del proceso. En la fosa 112 de Paterna han sido identificados dos vecinos de Sueca: Salvador Oller Piera y Amadeo Lechiguero Ferrando. Este último era hermano de Juan Lechiguero Ferrando, una de las víctimas enterradas en la fosa de Sueca, lo que incrementa las posibilidades de identificación gracias a la coincidencia genética.

Desde la asociación subrayan que el proyecto no solo persigue la identificación científica, sino también la reparación moral de las víctimas y sus familias. El futuro memorial aspira a convertirse en un espacio de recuerdo, dignidad y reconocimiento histórico.

La entidad solicita la colaboración ciudadana para localizar familiares de las víctimas y facilitar nuevas muestras de ADN. Las personas que puedan aportar información o que crean tener familiares entre los represaliados pueden contactar a través del correo electrónico memoriahistoricariberabaixa@gmail.com.

Tras décadas de silencio, Sueca avanza así hacia la recuperación definitiva de una parte esencial de su memoria colectiva.

VÍCTIMAS IDENTIFICADAS

Sueca:

Francisco Saavedra Rodríguez

Estanislao Pedralva Martí

Luís Momparler Sanmiguel

Juan Lechiguero Ferrando

Vicente Granell Parrell

Rufino Vendrell Cebolla

Asensio Escrivá Escrivá

Salvador Campillo Ribes

Salvador Bofí Ferrando

Higinio Granell García

Isidro Canut Martorell

Joaquín Serrano Serra

Miguel García Pascual

Eduarado España Alcoy

Teodoro Andreu Lledó

José González Brines

Juan Alapont Ripoll

Máximo Ferrando Ros

José Ortí Ballester

Juan Cuña Pastor

José Royo Llopis

València:

Patrocinio Llopis Expósito

Carcaixent:

José Corbalán Bernabeu

Almussafes:

Ricardo Celda Agramunt

Cullera:

Pablo Castelló Sabater

Riola:

Jose Juan Sales

El Perelló (originari de Sueca):

José Vayá Tudela

Tavernes de la Valldigna:

Juan Bautista Franco Escrihuela

Vicente San Antonio Cardona

Juan Bautista Vercher Almiñana

Juan Bautista Company Gascón

Emilio Benavent Escandell

Salvador Vercher Cremades

Vicente Gimeno Navarro

Joaquín Berto Gregori

Salvador Grau Corella

Vicente Jorge Blanch

Vicente Grau Gascón

Vicente Bosch Salom

Luis Gascón Félix

José de los Ángeles

Vercher Almiñana

Gandia:

Vicente Noguera Tomás

Oliva:

José Ramón Camps Barber

Manuel Mestres Barreres

Antonio Esteve Morató

Vicente Morera Julves

José Bolinches Barber

José Esteve Pastor

Pedro Crespo Luna

Xeraco:

Francisco Morant Mainet

Emilio Castelló Aparici

Joaquín Romero Jaijo

Antonio Estrugo Bofí

José Lurbe Puig