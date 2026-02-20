Sueca reúne ya muestras de ADN del 40 % de los represaliados de la fosa común tras recuperar los 54 cuerpos
La asociación de Memòria Històrica de la Ribera Baixa pide colaboración ciudadana para localizar a familiares vivos y completar la identificación genética
La relación de víctimas incluye a vecinos de Sueca, Tavernes de Valldigna, Cullera, El Perelló, Almussafes, Gandia, Oliva, València, Riola, Carcaixent y Xeraco
La Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica de la Ribera Baixa avanza en el proceso de recuperación, identificación y dignificación de las víctimas del franquismo enterradas en una fosa común del cementerio de Sueca. El colectivo, fundado el 2 de abril de 2022, ha logrado ya la exhumación completa de los restos y afronta ahora la fase decisiva: la identificación genética y la construcción de un memorial permanente.
El objetivo inicial de la asociación era exhumar y dar sepultura digna a los hombres fusilados durante la dictadura franquista y enterrados en una fosa común. Gracias a una primera subvención concedida en 2023 por la Generalitat Valenciana, por importe de 47.190 euros, se pudo abrir la fosa y proceder a la exhumación de los restos.
Los trabajos, realizados por la empresa especializada ArqueoAntro entre julio y octubre de 2023, permitieron recuperar un total de 54 cuerpos, coincidiendo exactamente con el número de víctimas documentadas en los registros históricos. La intervención no estuvo exenta de dificultades, especialmente por las inundaciones del terreno, situado en una zona próxima al río Xúquer.
La identificación genética, clave para devolver la identidad
Dos años después, en 2025, la asociación obtuvo una segunda ayuda, en esta ocasión de la Diputació de València, dotada con 37.570,70 euros. Esta subvención ha permitido iniciar el proceso de identificación genética de los restos mediante pruebas de ADN, una tarea que desarrolla la empresa especializada Citogen.
La identificación se realiza a partir de muestras extraídas del fémur y de las piezas dentales, que posteriormente se comparan con el ADN de familiares vivos. Hasta el momento, la asociación ha conseguido muestras genéticas correspondientes a aproximadamente el 40% de las víctimas.
El presidente de la entidad, Xuso Granell, destaca la importancia de dar a conocer el proyecto. “La difusión es fundamental para localizar a más familiares. Cuantas más muestras tengamos, mayores serán las posibilidades de identificar los cuerpos y devolverles su nombre”, explica.
El procedimiento para los familiares es sencillo: reciben en su domicilio un kit con las instrucciones y el material necesario para recoger la muestra biológica mediante un frotis bucal, que posteriormente se envía al laboratorio.
Un memorial como símbolo de reparación y recuerdo
En paralelo al proceso de identificación, la asociación está a la espera de una tercera subvención de la Diputación destinada a la construcción de un memorial en el mismo lugar donde se encontraba la fosa. El proyecto cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Sueca, que ha asumido el compromiso de financiar el 20% del coste total.
El arquitecto municipal, Vicent Andrés, trabaja actualmente en el diseño del monumento, que combinará las funciones de memorial y panteón. El espacio permitirá a las familias decidir si desean mantener los restos de sus familiares en el lugar o trasladarlos a otro emplazamiento.
El memorial incluirá los nombres de las 54 víctimas y un texto reivindicativo en favor de la libertad y la paz, además de una escultura en forma de paloma, símbolo que ya fue autorizado en 1977, en plena Transición, cuando los familiares lograron dignificar por primera vez el lugar.
Una fosa singular por su estado de conservación
La fosa de Sueca presenta características poco habituales que han facilitado el proceso de exhumación e identificación. Desde 1977, el emplazamiento estaba señalizado con seis lápidas que recogían los nombres y la procedencia de las víctimas, gracias al esfuerzo de familiares que investigaron los registros y lograron el reconocimiento municipal del espacio.
Además, los cuerpos fueron enterrados de forma ordenada, sin contenedores pero con cierto cuidado, lo que ha permitido su recuperación íntegra. A ello se suma la composición arcillosa del terreno, que ha favorecido la conservación de los restos pese a la humedad de la zona.
Nuevos avances y esperanza para las familias
Recientemente, la asociación ha recibido una noticia que refuerza las expectativas de éxito del proceso. En la fosa 112 de Paterna han sido identificados dos vecinos de Sueca: Salvador Oller Piera y Amadeo Lechiguero Ferrando. Este último era hermano de Juan Lechiguero Ferrando, una de las víctimas enterradas en la fosa de Sueca, lo que incrementa las posibilidades de identificación gracias a la coincidencia genética.
Desde la asociación subrayan que el proyecto no solo persigue la identificación científica, sino también la reparación moral de las víctimas y sus familias. El futuro memorial aspira a convertirse en un espacio de recuerdo, dignidad y reconocimiento histórico.
La entidad solicita la colaboración ciudadana para localizar familiares de las víctimas y facilitar nuevas muestras de ADN. Las personas que puedan aportar información o que crean tener familiares entre los represaliados pueden contactar a través del correo electrónico memoriahistoricariberabaixa@gmail.com.
Tras décadas de silencio, Sueca avanza así hacia la recuperación definitiva de una parte esencial de su memoria colectiva.
VÍCTIMAS IDENTIFICADAS
Sueca:
Francisco Saavedra Rodríguez
Estanislao Pedralva Martí
Luís Momparler Sanmiguel
Juan Lechiguero Ferrando
Vicente Granell Parrell
Rufino Vendrell Cebolla
Asensio Escrivá Escrivá
Salvador Campillo Ribes
Salvador Bofí Ferrando
Higinio Granell García
Isidro Canut Martorell
Joaquín Serrano Serra
Miguel García Pascual
Eduarado España Alcoy
Teodoro Andreu Lledó
José González Brines
Juan Alapont Ripoll
Máximo Ferrando Ros
José Ortí Ballester
Juan Cuña Pastor
José Royo Llopis
València:
Patrocinio Llopis Expósito
Carcaixent:
José Corbalán Bernabeu
Almussafes:
Ricardo Celda Agramunt
Cullera:
Pablo Castelló Sabater
Riola:
Jose Juan Sales
El Perelló (originari de Sueca):
José Vayá Tudela
Tavernes de la Valldigna:
Juan Bautista Franco Escrihuela
Vicente San Antonio Cardona
Juan Bautista Vercher Almiñana
Juan Bautista Company Gascón
Emilio Benavent Escandell
Salvador Vercher Cremades
Vicente Gimeno Navarro
Joaquín Berto Gregori
Salvador Grau Corella
Vicente Jorge Blanch
Vicente Grau Gascón
Vicente Bosch Salom
Luis Gascón Félix
José de los Ángeles
Vercher Almiñana
Gandia:
Vicente Noguera Tomás
Oliva:
José Ramón Camps Barber
Manuel Mestres Barreres
Antonio Esteve Morató
Vicente Morera Julves
José Bolinches Barber
José Esteve Pastor
Pedro Crespo Luna
Xeraco:
Francisco Morant Mainet
Emilio Castelló Aparici
Joaquín Romero Jaijo
Antonio Estrugo Bofí
José Lurbe Puig
