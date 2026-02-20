La urbanización del mayor polígono industrial de Alzira "ve la luz al final del túnel" tras 25 años con las obras paralizadas

La posibilidad de alcanzar un acuerdo que permita completar la urbanización del polígono industrial Carretera de Albalat, la mayor área industrial de Alzira donde las obras para garantizar los servicios urbanísticos se encuentran paralizadas desde hace casi 25 años, han sobrevolado este viernes la gala de la economía. El alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, ha aprovechado su intervención para recordar que se está trabajando “con determinación” para dar una solución -en enero se ha cumplido un año de la aprobación por parte del ayuntamiento del PAI del polígono, con un presupuesto estimado en 17 millones, que dio paso a una nueva negociación con los empresarios- y, “sin avanzar detalles”, ha aclarado, no ha dudado en señalar que “empieza a verse la luz al final de un túnel demasiado largo”. “Hablamos de una necesidad estructural, pero también de una apuesta clara por nuevos horizontes de competitividad”, ha indicado.

También el presidente de la patronal, Raúl Tudela, se ha referido a este polígono: “Después de un año de intensas negociaciones entre el ayuntamiento y los empresario de la Carretera de Albalat, con la mediación de la Asociación Empresarial, estamos muy cerca de cerrar un acuerdo que permita solucionar más de 25 años de espera y normalizar la mayor área industrial de Alzira”, ha señalado Tudela.

La larga negociación entre ayuntamiento y empresarios ha permitido ir cerrando acuerdos en un asunto tremendamente complejo, relativos el fraccionamiento en cinco fases, a la que habría que añadir una sexta que corresponde a la diputación, formas de pago…. El objetivo ahora es que cada uno de los propietarios se adhiera al programa para poder arrancar. El concejal de Urbanismo, Andrés Gomis, ha reconocido que las negociaciones se han alargado, pero al mismo tiempo ha señalado que “si supone arrancar con mayor seguridad y evitar dilaciones y una conflictividad posterior y que la mayor parte de empresas y propietarios estén convencidos del proyecto, habrá valido la pena”.