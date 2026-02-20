València, l'Horta y la Ribera recuperan el servicio de gas casi veinte horas después de la perforación accidental de una tubería
Las obras que provocaron el corte de suministro en la tarde-noche de ayer se realizaban en Sedaví y han afectado también a los polígonos de la zona, entre ellos el de Almussafes
Los vecinos de algunas pedanías de València y de varios municipios de l'Horta Sud y la Ribera ya han recuperado el suministro de gas tras casi veinte horas de incidencia provocada por la perforación accidental de una tubería.
Como ya avanzó Levante-EMV, miles de usuarios se quedaron sin suministro de gas en la tarde-anoche del jueves. Según informaron fuentes de diversos ayuntamientos, la incidencia surgió como consecuencia de unas obras que se están desarrollando a la altura de Sedaví, en la que se produjo la perforación accidental de una canalización de gas natural.
Fuentes de la compañía suministradora concretaron que el corte de suministro afectó a la pedanía de Castellar (València), Albal, Silla, Picassent, Beniparrell, Alcàsser, Catarroja, Benifaió, Almussafes, Sollana, así como a la zona de costa, entre otros, los núcleos urbanos de El Saler, Pinedo, El Perellonet y El Perelló. El Ayuntamiento de Benifaió situó el inicio de la incidencia a las 20,30 horas del jueves. A pesar de los esfuerzos por restablecer el suministro desde que se produjo la perforación accidental, el viernes amaneció sin que se hubiera solventado todavía.
Esta incidencia provocó el corte del suministro de gas diferentes municipios de la zona, afectando a un gran número de viviendas y establecimientos.
La gerente del polígono Juan Carlos I de Almussafes, Romina Moya, aseguró a este diario que los recintos industriales de estas localidades también se han visto afectados, entre ellos el que está en torno a la planta de Ford, el de Horno de Alcedo o el de Albalat. En ellos, las empresas que necesitan gas para su funcionamiento no pueden operar con normalidad. Moya explicó que la previsión era que el corte se restableciera pasado este mediodía, como finalmente ha sucedido, pues a las 15:00 horas el servicio se daba por restablecido.
Suscríbete para seguir leyendo
- El emprendedor de Sumacàrcer que patentó Closca también revoluciona el diseño del aceite de oliva
- Jóvenes de Alzira hacen cola durante tres días y tres noches para poder comprar una vivienda: 'Llevamos mucho tiempo buscando piso, pero los precios son intocables
- Un promotor inyecta 70 millones de euros para construir 440 viviendas en Alzira en cuatro años
- La hostelería aplaude la reforma del paseo marítimo de Cullera: 'Va a ser un punto de inflexión para el sector
- La avalancha por los pisos de VPP de Alzira cubre el primer día más del 60 % de la promoción
- Anitín inyecta 60 millones en una ampliación de su fábrica de Castelló que creará 150 empleos
- Fallece un vecino de Alberic que se encontraba hospitalizado tras un accidente con un patín eléctrico
- La diputación protege la carretera de Alzira a Favara con sistema de destellos luminosos para ahuyentar a los jabalíes