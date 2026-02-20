València, l'Horta y la Ribera recuperan el servicio de gas casi veinte horas después de la perforación accidental de una tubería

Los vecinos de algunas pedanías de València y de varios municipios de l'Horta Sud y la Ribera ya han recuperado el suministro de gas tras casi veinte horas de incidencia provocada por la perforación accidental de una tubería.

Como ya avanzó Levante-EMV, miles de usuarios se quedaron sin suministro de gas en la tarde-anoche del jueves. Según informaron fuentes de diversos ayuntamientos, la incidencia surgió como consecuencia de unas obras que se están desarrollando a la altura de Sedaví, en la que se produjo la perforación accidental de una canalización de gas natural.

Fuentes de la compañía suministradora concretaron que el corte de suministro afectó a la pedanía de Castellar (València), Albal, Silla, Picassent, Beniparrell, Alcàsser, Catarroja, Benifaió, Almussafes, Sollana, así como a la zona de costa, entre otros, los núcleos urbanos de El Saler, Pinedo, El Perellonet y El Perelló. El Ayuntamiento de Benifaió situó el inicio de la incidencia a las 20,30 horas del jueves. A pesar de los esfuerzos por restablecer el suministro desde que se produjo la perforación accidental, el viernes amaneció sin que se hubiera solventado todavía.

Esta incidencia provocó el corte del suministro de gas diferentes municipios de la zona, afectando a un gran número de viviendas y establecimientos.

Noticias relacionadas

La gerente del polígono Juan Carlos I de Almussafes, Romina Moya, aseguró a este diario que los recintos industriales de estas localidades también se han visto afectados, entre ellos el que está en torno a la planta de Ford, el de Horno de Alcedo o el de Albalat. En ellos, las empresas que necesitan gas para su funcionamiento no pueden operar con normalidad. Moya explicó que la previsión era que el corte se restableciera pasado este mediodía, como finalmente ha sucedido, pues a las 15:00 horas el servicio se daba por restablecido.