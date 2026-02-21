El Alzira FS 'resetea" tras caer en Barcelona para volver a sumar en el Palau contra el Viña Albali

Después de cada partido, lo gane o pierda, Braulio Correal dice: “Hay que resetear y pensar en el siguiente encuentro”. Sin duda, eso es lo había que hacer inmediatamente tras la contundente derrota en Barcelona. “Eso sí, analizamos primero los graves fallos que tuvimos para que no se repitan”. Eso debe pasar el domingo a las 17 h. en el Palau d’Esports contra el Viña Albali Valdepeñas.

“El parón de competición nos ha perjudicado porque nos cortó el buen momento en el que estábamos. Al Viña Albali le ha sucedido lo contrario. Llegaron mal al parón -con una victoria y cuatro derrotas”, añadió el técnico alzireño. En el reencuentro con la liga, ganó 3-0 al Jaén y está en zona play-off. “El año pasado no se clasificó y no quiere que se le escape”, apostilla. Para lograrlo se ha reforzado en el mercado de invierno. Han pagado al Córdoba los 50.000 euros de la cláusula de rescisión de Nico Marrón, “estas son las condiciones en qué compiten unos equipos y cómo lo hacemos otros”, comenta Braulio. También han incorporado al pívot Ribeiro del Minas brasileño, Yáñez de Boca Juniors y el portero Pato, por la marcha de Vanderson al Kairat de Kazajistán. No volverá al Palau, el brasileño Gustavão, que causó baja y fichó por el Ribera Navarra al marcar solo tres goles en liga. Sí lo hará Álex Naranjo a la que fue su casa hace menos de un año.

Los manchegos llegarán después de haberse clasificado el miércoles para la Final Four de la Copa del Rey. En una intensa eliminatoria vieron como en los últimos minutos se esfumaba el 0-2 que tenía de ventaja en Noia. La igualdad llegó al final de la prórroga y se clasificaron en los penaltis.

En el Family debutarán en casa los tres fichajes que ya tuvieron sus primeros minutos en Barcelona, así como Joan. “Quise que retornase al juego en Barcelona para que llegase más seguro a su reencuentro con la afición”, apunta Brualio Correal. Durante la semana, el club ha ofrecido una entrada gratuita a cada aficionado y ha invitado a todos los clubes alzireños. El parte de lesionados va reduciéndose. Darrieer ha completado la semana de entrenamientos y podría volver a jugar, así como Lechero que había padecido un fuerte golpe en el gemelo. Por tanto, la única baja segura será la de Peiró.

Esta temporada se han enfrentado en dos ocasiones en la cancha ciudadrrealense con derrotas 1-0 en Liga y 4-0 en Copa.