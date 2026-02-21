El Castellonense recibe a la UD Alzira en el derbi comarcal más desigualado

La UD Castellonense y la UD Alzira se enfrentan el domingo a las 11’45 en l’Almenà en el derbi más desigualado prácticamente de su historia. Los roles han cambiado y ahora son los albinegros los que dominan el fútbol en la comarca con una imponente primera posición con cuatro puntos de ventaja sobre el At. Levante y ocho por encima del Saguntino. El Alzira es cuarto por la cola y ha de seguir remontando puestos para no sufrir por la permanencia. Pese a la teoría, Iñaki Rodríguez lo tiene claro: “No podemos confiarnos en absoluto. El Alzira siempre será el Alzira, con grandes jugadores que van creciendo como equipo. Mentalmente tendremos que estar muy concentrados”. Por su parte Carlos Sapiña no quiere “salir al encuentro derrotados”. “Hemos de dar la cara, a buscar la victoria con nuestras armas y si hemos de perder, que sea luchando y no hacerlo de manera escandalosa”, añade.

El Castellonense es un equipo que no ha parado de crecer. Lo hizo en Preferente y lo está haciendo en Tercera. “El primer año conseguimos la permanencia, la temporada pasada estuvimos cerca del ascenso y este año somos más estables de cara al objetivo final”. Los pupilos de Iñaki Rodríguez están mejorando todos los números del año pasado. Ganan a los equipos de la parte baja de la tabla “contra los que nos costaba competir la pasada campaña”. Ya eran fuertes defensivamente “pero nos hacía falta crecer delante”. Como se dice ahora: “Check” (objetivo conseguido). Es el tercer equipo menos goleado y el máximo goleador con 38 tantos, los mismos que el Vila-real C. Sus dos delanteros, Lidón e Iker Garijo suman ocho tantos cada uno, “y también están aportando las otras líneas”, añadió Iñaki. El exblaugrana Carles Siscar está viviendo una segunda juventud a sus 32 años. Lleva seis goles esta temporada, dos el lunes contra el Jove Español, y marcó 17 en las dos anteriores campañas.

Mucha liga por delante

Otro de los hándicaps de los castelloneros eran los partidos en casa. 27 puntos se le escaparon en l’Almenà la pasada liga incluido el título, el consecuente ascenso y la clasificación para la Copa del Rey en la última jornada. Este año está invicto, con seis victorias y cuatro empates. “Pese a todo, queda mucha liga y solo hay que pensar en el Alzira”. Rodríguez tiene de nuevo la duda de Fer Sastre y recupera al sancionado Murillo.

Imagen del último partido en l'Almenà entre ambos conjuntos, el 22 de enero de 1995. / Archivo UD Alzira

Por su parte la UD Alzira puede seguir haciendo historia si puntúa en l’Almenà. Hace casi 70 años que los locales no ganan a los alziristas en su campo. Fue el 18 de noviembre de 1956 cuando los albinegros vencieron 2-0. En los solo seis partidos que les han enfrentado posteriormente, el Alzira ha ganado cuatro y se han empatado dos. El Castellonense ha ganado más derbis como visitante que de local. Del último antecedente ya ha llovido también. Fue hace 31 años y un mes con empate a uno. Empezó marcando Llopis para los castelloneros y empató Benito.

El técnico alzirista está contento con la sesión de entrenamientos realizada esta semana. “Por fin hemos completado todas las sesiones y seguimos mejorando nuestro mayor problema, la defensa”. Los azulgranas son el equipo más goleado y excepto en la derrota en Vila-real, solo encajó un gol de la Nucia y ninguno del Ontinyent. “Prefiero que hayamos afrontado esta etapa de trabajo contra equipos de arriba para haber tenido mayor nivel de concentración. Si hubiese sido contra conjuntos de la zona baja de la tabla podríamos habernos relajado aunque nosotros tengamos ahora esa misma condición”.

Bajas

El entrenador de Cullera seguirá sin contar con Pau García, “que ha recaído por haberlo querido meter antes de tiempo”. De Manu Castillo se está pendiente de evolución. “Se perderá menos de lo previsto”, aunque será un mínimo de 3-4 semanas. Hugo Franco y Abraham son serias dudas.

El árbitro del partido será el debutante en Tercera Enrique Vicente López Herráiz, bajo cuyo arbitraje los equipos locales han ganado tres partidos y los visitantes cuatro. Al Alzira le ha dirigido dos partidos: el triunfo 3-1 sobre el Atzeneta y la derrota 1-2 contra el Soneja. Al Castellonense aún no le ha pitado ningún encuentro.

La entrada única costará 10 euros y se espera una muy buena entrada.