La CHJ enmienda a Agricultura y reconstruye el badén sobre el Magro de Alfarb a los siete meses de acabar las obras

Todo un despropósito. La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) trabaja en estos momentos en la reconstrucción de un badén inundable de Alfarb que la Conselleria de Agricultura reparó tras la dana. Apenas ha estado en funcionamiento siete meses y ahora los operarios corrigen algunas de las deficiencias que han encontrado para garantizar una mejor circulación de la corriente del río Magro, especialmente durante episodios de fuertes lluvias que eleven su caudal.

El badén en cuestión es conocido en el municipio como Gual de l'Estufa y discurre sobre el río unos cuatrocientos metros en paralelo al puente que comunica Alfarb con la carretera CV-520, que sirve de enlace con Alginet. La crecida del Magro en la fatídica jornada del 29 de octubre de 2024 arrasó el paso inundable, muy utilizado por los agricultores de la zona, además de provocar otros destrozos en el término municipal. El casco urbano sufrió menos desperfectos.

La Conselleria de Agricultura asumió las obras de forma urgente para ayudar a la localidad a recuperar la normalidad cuanto antes y, de ese modo, minimizar el impacto de la dana en el sector productivo más importante para los alfarbinos. También se ejecutaron varias actuaciones en caminos rurales, todo ello por un montante cercano a los 300.000 euros, según fuentes municipales. Alrededor de junio de 2025, el paso reabrió y los vehículos agrícolas circularon de nuevo por él.

Falta de coordinación

Sin embargo, las máquinas regresaron a finales de enero al badén. Según ha explicado a Levante-EMV el alcalde de Alfarb, Vicent Alfonso, los técnicos de la CHJ han detectado algunos puntos que no se adecuan a los estándares requeridos en este tipo de infraestructuras, pues algunos tramos de pendiente se han reconstruido de forma que entorpece el correcto flujo del agua, especialmente en casos en los que el río portara un caudal superior al habitual, que es mínimo.

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, muestra al alcalde de Alfarb las actuaciones realizadas en el municipio. / Levante-EMV

"No tenemos muchos más detalles. Cuando la conselleria nos comunicó, en su momento, que se disponía a actuar, lo agradecimos porque era una intervención muy necesaria. Dábamos por hecho que el badén estaba bien cuando se reabrió. Imagino que, en una situación como en la que nos encontramos, las administraciones intentan realizar reconstrucciones rápidas para devolver los servicios y después, con perspectiva, se ha visto que no era lo más adecuado. Posiblemente, haya faltado coordinación", ha manifestado el alcalde.

La situación no ha pasado inadvertida para los vecinos de la localidad, algunos de los cuales se han mostrado molestos al entender que, en el momento en el que se ejecuta una obra y se corrige en menos de un año, no se ha producido una correcta gestión de sus impuestos. Alfonso, por su parte, ha preferido mirar el lado positivo: "Al menos, el paso sobre el Magro ha estado operativo durante los meses más fuertes de la campaña agrícola y todo hace indicar que volverá a funcionar con suficiente margen de tiempo para afrontar la siguiente", ha expresado.

Otras actuaciones

Está previsto que la obra concluya en un plazo aproximado de dos meses, momento en el que los agricultores de la zona podrán volver a utilizar el Gual de l'Estufa. En paralelo, el Gobierno también repara un segundo badén, en el que no se había actuado hasta la fecha, concretamente en una zona de meandro que la crecida del río Magro borró del mapa, por lo que, además de su reconstrucción, se aborda la reconducción del cauce.

Según destacó el propio Gobierno hace unos días, la inversión estatal en el municipio desde la dana supera ya los 15 millones de euros. De estos, alrededor de 1,5 millones se han destinado a la recuperación agrícola del término. En concreto, se han destinado más de un millón de euros para la ejecución de escolleras destinadas a la protección del cauce y a la contención de los caminos afectados; el relleno y recrecido de los viales mediante pedraplén hasta la cota definida por la escollera; la reparación de firmes mediante el aporte de zahorra artificial; la construcción de losas de hormigón en los tramos que así lo requieren, y la formación de cunetas revestidas para garantizar la adecuada evacuación de aguas. A ello se suma una inversión superior a los 230.000 euros en la Comunidad de Regantes S.A.T. Serra y Pla.