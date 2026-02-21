"Ser paraje natural, el vallado y la ordenanza solventarán al 99 % el problema de la masificación en l'Assut"

La declaración de l’Assut de Antella como paraje natural municipal en base al decreto aprobado este viernes por el Pleno del Consell, no por esperada, ha dejado de suponer una inyección de moral para las autoridades de esta pequeña localidad en su lucha contra los problemas de masificación que cada verano tienen que afrontar en este tramo del Xúquer. “Se trata de una herramienta más para frenar la masificación, nos da más competencias sobre el paraje. Si con el vallado de l’Assut y la nueva ordenanza pensaba que se podía solucionar el 85 % del problema, ahora creo que podemos llegar al 99 %”, señalaba la alcaldesa de Antella, M.ª Eugenia García, al valorar la nueva figura que regirá en l’Assut.

García asume que la declaración conlleva “más obligaciones” para el ayuntamiento, pero también la posibilidad de obtener recursos en forma de ayudas. El acuerdo del pleno del Consell, que incluye también el paraje de la Creueta Alta, se realiza al amparo de la Ley de Espacios Naturales Protegidos de la Comunitat Valenciana tras la solicitud formulada por el Ayuntamiento de Antella y, según la resolución, responde a la idoneidad de la figura del paraje natural municipal para la protección de espacios de relevancia ambiental y trascendencia local.

Agustí Perales Iborra

El Assut d’Antella, en funcionamiento en este tramo del Xúquer desde el año 1260, es fundamental en la infraestructura hidráulica de la Acequia Real del Júcar y además desempeña una función social y cultural esencial en el ámbito local puesto que acoge diversas actividades vinculadas al medio natural, tales como la escuela de piragua, el espacio de recreo, la zona de baño y la práctica de deportes.

La alcaldesa se ha mostrado “muy contenta” por la declaración de l’Assut como paraje natural municipal, una resolución que ha coincidido en el tiempo con la finalización del vallado, que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) completaba este jueves. “Vamos mejorando cada año. Este va a ser el primer año con las nuevas medidas y va a ser difícil mientras la gente que viene al paraje las conoce y se acostumbra”, ha incidido Eugenia García.

El ayuntamiento aprobó en diciembre una nueva ordenanza para regular los usos autorizados, que prohíbe la entrada en l’Assut de mesas, sillas o botellas de vidrio, así como realizar barbacoas. El vallado dejará un acceso único que permitirá un mejor control para hacer cumplir la ordenanza.

El decreto del Consell con la declaración de paraje natural municipal señala que el ayuntamiento deberá aprobar una ordenanza municipal de gestión que desarrolle de forma pormenorizada la regulación de usos y actividades, conforme a las normas básicas de ordenación recogidas en el decreto y con especial atención a la integración paisajística. García asume que tal vez haya que modificar las normas aprobadas por el ayuntamiento, aunque deja entrever que no supondrá ningún problema si todo ayuda a evitar los problemas de masificación en el paraje, especialmente el último verano que fue crítico.