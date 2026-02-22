El Alzira FS logra ante el Viña Albali una sufrida victoria que alimenta el sueño de la permanencia (2-1)

Gran triunfo del Family Cash Alzira FS por 2-1 sobre un Viña Albali que llegaba recién clasificado para la Final Four de la Copa del Rey. Los tres puntos permiten a los ribereños a volver a tener la salvación a cinco puntos. Al partido llegaban con una desventaja de 8 y 10 unidades después de los triunfos de Osasuna e Industrias García.

Intensa primera parte con ambos equipos buscando el gol. El Family para acercarse a la salvación y Viña Albali para consolidarse en zona play-off e incluso, con los tres puntos, auparse al quinto puesto.

El propio portero del Family, Deivd autor de más de 70 goles en su carrera, se atrevió a chutar desde 30 metros. Una premisa era clara en el equipo ribereño, chutar lo máximo posible para encontrar un resquicio en la cerrada defensa vinícola. Tanto lo intentaron los valencianos que Joan aprovechó un balón suelto con Pato fuera de su marco para marcar a placer el 1-0 con el que se fueron al descanso. Alegría máxima para el cullerense que reaparecía en el Palau tras diez meses lesionado. La mala noticia fue la retirada de Yunii por lesión.

La segunda parte fue un punto y seguido con el Family aún más volcado. Lechero tuvo también su premio a los continuos intentos y, con un balón que entró llorando, el murciano consiguió el 2-0. La locura pudo desatarse si Deivd y/o Luis Fernando hubieran marcado después de deshacerse de sus defensores con senda pisadas de balón. Los manchegos también lo intentaron y el refuerzo de invierno, Nico Marrón, abrió el cerrojo de Deivd. A ocho para la conclusión los ribereños jugaron con superioridad numérica por la expulsión de Álex Fonseca, pero no encontraron portería. Tras un gran trabajo defensivo hasta el último segundo con un último tiro visitante se desató la felicidad en una afición que quiere seguir siendo de Primera.

El próximo domingo los alzireños volverán a cerrar la jornada a las 17 horas en cancha del colista, Ribera Navarra.