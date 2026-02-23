Alzira traslada la entrega de premios de la exposición del 'ninot' para evitar aglomeraciones

La ceremonia de entrega de los premios a los mejores 'ninots' de cada categoría de las Fallas de Alzira, que optarán después al premio al 'ninot indulta', estrenará ubicación este año. La Junta Local Fallera de Alzira ha decidido modificar el escenario habitual para evitar aglomeraciones, ante la gran afluencia registrada en las últimas ediciones.

Tradicionalmente, la Casa de la Cultura de Alzira —que alberga la exposición del 'ninot' con las piezas que aspiran a salvarse de las llamas que cada 19 de marzo ponen fin al ciclo festivo— ha sido también el lugar en el que se han entregado los banderines falleros a las comisiones ganadoras.

Sin embargo, este año será diferente. Paqui Vallés, presidenta de la Junta Local Fallera, ha explicado que las aglomeraciones que se producían en la Casa de la Cultura representaban un problema y que, en consecuencia, se ha buscado una solución.

«No tiene por qué ser algo definitivo, pero queremos probar a ver si funciona. La Plaza Mayor de Alzira es también un lugar muy bonito y, si el tiempo nos respeta, creemos que puede mejorar la experiencia», ha señalado.

La entrega de premios falleros ha ido ganando popularidad y, en los últimos años, se han repetido escenas de empujones, codazos y público apelotonado. De ahí la necesidad de promover un cambio. «Cada vez vienen más falleros, lo cual siempre es una buena noticia, pero el espacio de la Casa de la Cultura de Alzira es limitado. Queremos que sea un acto que se disfrute, como cualquier otro, y que no resulte incómodo para los asistentes», ha añadido Vallés.

Los banderines se entregarán este jueves, después de que los 'ninots' se instalen en la Casa de la Cultura entre el lunes y el martes. El miércoles, el jurado realizará la visita oficial y valorará las piezas que concurren a concurso. El jueves, a las 20.00 horas, se entregarán los galardones y, a continuación, la exposición del 'ninot' en Alzira quedará oficialmente inaugurada.

La muestra podrá visitarse del 27 de febrero al 13 de marzo, en horario de 18.00 a 21.00 horas, de lunes a viernes. Los fines de semana abrirá de 11.30 a 13.30 horas y de 18.00 a 20.30 horas. Además, también se expondrán los 'llibrets' de las Fallas 2025.