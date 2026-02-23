Un cartel de estética pop será la imagen de las Fiestas Mayores de Cullera

Cullera ya tiene cartel anunciador para las Fiestas Mayores del 2026. El creativo local César Garrik ha sido el ganador con su propuesta ‘Mare Pop’, imponiéndose a más de una quincena de diseños que se han presentado en esta edición, en la que el jurado valora aspectos como la relación con la temática de las Fiestas Mayores, la creatividad, el estilo o la composición.

Se trata de un cartel que a partir de la estética pop lleva un símbolo religioso y tradicional tan representativo como la Mare de Déu del Castell de Cullera a un lenguaje visual más contemporáneo. El diseño está caracterizado por un collage que combina grabados en blanco y negro principalmente en los rostros y manos, fragmentos del cielo, y distintos patrones geométricos a partir de texturas o líneas, donde predominan los colores intensos que dan luz e identidad viva a la Mare de Déu del Castell.

El autor de la obra señala que el cartel «reinterpreta una imagen reconocible para Cullera desde un lenguaje contemporáneo y próximo». La intención, según señala César Garrik, «no es representar una figura lejana, sino humanizarla y acercarla más al pueblo. Una madre pop: moderna, valiente, actual y de la que cualquier hijo estaría orgulloso. Es una propuesta que une tradición y presente para explicar que las Fiestas Mayores son patrimonio, pero también identidad viva».

El collage de colores, texturas y geometrías del cartel «refleja la energía, la diversidad y el carácter inclusivo de las fiestas de Cullera», explica el creativo, quien también ha resaltado que «el cielo azul que invade la figura conecta con nuestra luz y nuestro Mediterráneo».

Además del premio de 1.000 €, el diseño servirá para anunciar las Fiestas Mayores del 2026 que este año se celebran del 11 al 19 de abril de 2026, e ilustrará la portada y el contenido del libro de fiestas.