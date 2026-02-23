El Castellonense golea al Alzira en el derbi (4-1) para reafirmarse como líder

La UD Castellonense ha alcanzado el medio centenar de puntos y se consolida en la primera posición después de que el At. Levante presionase con la victoria sabatina por 4-2 sobre el Recambios Colón y se pusiera a un punto. El triunfo por 4-1 sobre la UD Alzira le permite mantener los cuatro puntos de diferencia sobre el filial “granota” y ocho sobre el At. Saguntino al que le resta jugar un partido aplazado en Soneja. “Estamos muy contentos con los tres puntos porque era un partido complejo contra un equipo que ha mejorado mucho”, comentó el técnico local, Iñaki Rodríguez.

Los blanquinegros fueron superiores a una UD Alzira que no mereció tan soberano correctivo. Iñaki Rodríguez salió con Company; Binu, Badal, Sergi, Espeso; Joe, Samper, Misffut, Siscar; Lidón e Iker Garijo. “Era muy importante pegar primero, ser muy ofensivos y jugar en campo rival. Si les dejábamos pensar, se irían creciendo”, añadió el técnico albinegro. Por la UD Alzira jugaron Dolz; Sento, Gomis, Bono, Jefrie; Carles Marco, Gomis, Cristian, Rigo, Jorge Ruiz y Richard Franco. Los alziristas salieron sin sus delanteros titulares, Dieguito que estaba tocado y Tanque. “Teníamos un plan de partido con jugadores rápidos para intentar sorprender por velocidad y no ir al choque con sus centrales”, explicó Carlos Sapiña.

Cuando solo corrían cuatro minutos de partido, Iker Garijo recibió un centro de Joe, se marchó de Bono y marcó con un tiro cruzado. Los locales dominaban el juego con llegadas puntuales. La primera ocasión del Alzira llegó al cuarto de hora con un centro de Jefrie que Richard Franco cabeceó alto. Al filo de la media hora, Gomis cometió un penalti que Lidón transformó. “No podemos hacer regalos como ese al líder”, añadió Sapiña. Tras el 2-0 los albinegros siguieron acechando la meta de Dolz con una internada de Iker o un disparo de Siscar.

Sin cambios en el descanso en ambos equipos, la película cambió completamente. El Alzira salió arrasando y ya al primer minuto Cristian remató en boca de gol un centro de Traver. Los alziristas siguieron apretando y a los siete minutos Traver cabeceó alto un centro de Sento. También Richard Franco obligó a Company a estirarse para detener su disparo que tropezó en la defensa. Incluso un minuto después, en el 11, Traver envió una volea cerca del larguero. Sin embargo, el esfuerzo quedó en balde. Al cuarto de hora Iñaki quitó a Lidón por Murillo “para volver a ganar el centro del campo que lo habíamos perdido. Volvimos a tener secuencias más largas”, prosiguió el alzireño.

Cinco minutos después, Iker Garijo cabeceó a gol el 3-1 en el segundo palo. “Este gol también era evitable y me molesta porque lo habíamos trabajado durante la semana. No podemos ser tan endebles en defensa”, comentó Sapiña. “El gol condicionó los cambios que iba a hacer”. También salió Enrique José en defensa “y cambié la parte izquierda por dónde estaban haciendo daño. Así, daba más seguridad a Sergi”, explicó Rodríguez.

Aun así, el Alzira no quería irse de vació y su jugador más activo, Richard Franco forzó el despeje a córner de Company pese a tener poco ángulo de tiro. Dolz también tuvo su protagonismo al ganar el mano a mano a Garijo. Richard Franco estrelló un chut con el empeine en el poste, que habría vuelto a meter a su equipo en el partido. A tres para el final, Gomis lanzó otra volea que se marchó por encima del travesaño por poco. “El fútbol nos debe mucho. No podemos tener tan mala suerte cara a puerta”, apostilló el técnico cullerense. Con el Alzira volcado y el tiempo cumplido, el Castellonense buscó sentenciar a la contra. Joe Winstanley envió alto el primer intento y en el segundo, Samper fue objeto de penalti que transformó Garijo, completando un hat-trick y, aunque no es normal en estas categorías, se llevó firmado el balón del encuentro.

El próximo domingo el Castellonense visitará a las 16’30 h. al Vall d’Uixó y el Alzira recibirá a las 17’30 h. al Atzeneta.