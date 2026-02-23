Cullera consolida la 'Gala de Llibrets' como escaparate cultural de las comisiones

La ciudad de Cullera ha consolidado en apenas tres años la “Gala de Llibrets” como uno de los actos culturales más singulares del calendario fallero. La iniciativa, impulsada por la Junta Local Fallera de Cullera, se ha convertido en un espacio común donde las comisiones presentan públicamente el resultado de meses de trabajo, investigación y creatividad.

La primera edición, celebrada el 24 de febrero de 2023, marcó un precedente innovador. Un total de catorce comisiones participaron en una mesa redonda en la que, por orden inverso al censo, cada representante dispuso de tres minutos para explicar los elementos esenciales de su “llibret”: desde la portada y la maquetación hasta el contenido, el lema y el enfoque histórico. Aquella gala permitió constatar coincidencias temáticas entre las fallas, muchas de ellas centradas en la historia del municipio y en la idea de un hilo conductor que conecta el pasado, el presente y el futuro de la ciudad. El acto concluyó con la presentación del “llibret” oficial de la Junta Local Fallera y la entrega de ejemplares a cada comisión participante.

Tras una pausa, la segunda edición, celebrada en 2025, reforzó el carácter colectivo del evento. Las comisiones presentaron nuevamente sus publicaciones en un acto conjunto en el que también se dio a conocer el “llibret” oficial de la Junta Local Fallera, cuyo eje temático giró en torno a los mitos, apostando por una visión simbólica y cultural de la tradición fallera.

La consolidación definitiva ha llegado con la tercera edición, en la que las comisiones han vuelto a compartir protagonismo en una gala que reafirma el valor cultural de los “llibrets”. En esta ocasión, el “llibret” oficial de la Junta Local Fallera adopta como hilo conductor el concepto “Numerologia d’un cens”, una propuesta que vincula identidad, historia y pertenencia a través de los números que conforman el censo fallero.

Más allá de su carácter protocolario, la Gala de Llibrets se ha convertido en un acto de reconocimiento al trabajo intelectual y creativo de las comisiones, así como en un espacio de encuentro que refuerza los vínculos entre el mundo fallero y la cultura local. Con esta iniciativa, Cullera reafirma su apuesta por unas Fallas que no solo se expresan en el monumento efímero, sino también en la palabra escrita, la memoria colectiva y la reflexión sobre su propia identidad.