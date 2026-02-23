José Luis Mariner toma el relevo de Juan Meseguer al frente de AVA en Sueca
La asamblea formaliza el cambio tras una etapa de trece años que ha liderado el ya exdelegado
La asamblea local de AVA-Sueca ha designado a José Luis Mariner Llácer como nuevo delegado, tras una fructífera etapa de trece años encabezada por Juan Meseguer. La renovada junta local cuenta con una decena de agricultores de referencia en el sector arrocero que -en estrecha colaboración con las entidades de riego, la cooperativa, la DO Arroz de Valencia y otras entidades agrarias- aportará nuevas ideas y enfoques para reimpulsar las actividades de la delegación.
El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, agradeció la labor desempeñada por Meseguer durante estos últimos años en defensa del colectivo y mantuvo el compromiso de seguir ofreciendo la máxima colaboración para abordar los retos que afronta el sector del arroz.
Al respecto, la asamblea repasó las gestiones, reivindicaciones y logros que la asociación y la sectorial del arroz en concreto han estado desarrollando en los temas más importantes del cultivo, tales como la lucha contra plagas y enfermedades, las importaciones de países terceros, el etiquetado del origen, la cláusula automática de salvaguardia, el PORN de la Albufera y la Reserva de la Biosfera.
En cuanto a los servicios, AVA-ASAJA subrayó las tramitaciones que pondrá en marcha para acceder a las ayudas PAC y los planes de mejora, así como los seguros agrarios, que está tratando de mejorar a través de la Mutualidad Arrocera de Seguros Agromás.
Suscríbete para seguir leyendo
- La urbanización del mayor polígono industrial de Alzira 've la luz al final del túnel' tras 25 años con las obras paralizadas
- Jóvenes de Alzira hacen cola durante tres días y tres noches para poder comprar una vivienda: 'Llevamos mucho tiempo buscando piso, pero los precios son intocables
- La avalancha por los pisos de VPP de Alzira cubre el primer día más del 60 % de la promoción
- Anitín inyecta 60 millones en una ampliación de su fábrica de Castelló que creará 150 empleos
- Fallece un vecino de Alberic que se encontraba hospitalizado tras un accidente con un patín eléctrico
- El emprendedor de Sumacàrcer que patentó Closca también revoluciona el diseño del aceite de oliva
- Una perforación accidental de la tubería deja sin gas a una decena de pueblos de l'Horta Sud y la Ribera y pedanías de València ciudad
- Alzira activa la ordenanza que contempla multas de 3.000 € por tener solares sucios