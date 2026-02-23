La nueva perla de la cantera del Barça es de Benifaió

Si a David Moreno (2012) le preguntan de dónde es, responderá que de Benifaió. Lleva con orgullo el nombre de su pueblo, del mismo modo que sus vecinos comparten el sentimiento al ver que el joven, de 14 años, vive su sueño: jugar en la cantera del FC Barcelona. Pero no solo eso: deslumbra con sus actuaciones hasta el punto de estar considerado una de las grandes perlas de La Masia. Sin embargo, su familia actúa con discreción. De hecho, ha evitado realizar declaraciones a Levante-EMV para proteger al menor de la vorágine del fútbol base a estas edades.

Su historia es de lo más llamativa. Según fuentes de su entorno, David Moreno comenzó a interesarse por el fútbol porque su primo mayor practicaba este deporte. De hecho, de haber podido elegir, su padre lo habría llevado por el camino de las entradas a canasta y los triples. Pero la pelota con la que él quería jugar no era naranja.

Así, con el objetivo de promover hábitos saludables e inculcarle valores positivos, David entró a formar parte del equipo querubín de Benifaió. Allí —según quienes conocen de cerca el balompié— empezó a demostrar habilidades que ya destacaban por encima del resto. En solo dos temporadas, ojeadores del Levante UD detectaron su talento y tentaron a la familia, que aceptó.

Pasado por agua

Su evolución no se estancó. En la cantera granota demostró sus cualidades durante varios años, hasta que el FC Barcelona se interesó por David Moreno cuando ya había cumplido los once. Un conocido de Benifaió, con contactos en el club de la Ciutat Condal, se quedó prendado del juego del joven futbolista zurdo e instó a los ojeadores del Barça a observarlo con detenimiento.

El escenario elegido fue un derbi contra el Valencia CF: una oportunidad para demostrar, además de sus aptitudes técnicas y tácticas, su rendimiento en un tipo de partidos que, históricamente, tiene un aura especial. Con los ojeadores del Barça en la grada, el encuentro se suspendió a los diez minutos al desencadenarse una tormenta que obligó a los árbitros a enviar a los chavales a los vestuarios.

La familia no pudo más que disculparse con aquel grupo de personas, que había viajado desde Barcelona expresamente para ver cómo se desenvolvía. La respuesta fue toda una sorpresa: el Barcelona quería llevarse a David Moreno a La Masia. Aquel aperitivo fue suficiente.

Adaptación complicada

Tras conocer las instalaciones y comprobar cómo el club ofrece su apoyo a los menores y a las familias, el joven de Benifaió dio el paso. No tuvo un proceso de adaptación sencillo. Dejar atrás todo lo que uno conoce a edades tan tempranas requiere una gestión emocional que, en ocasiones, ni siquiera los adultos son capaces de asimilar. Hubo un momento en el que, incluso, sus padres le plantearon la posibilidad de regresar a casa. “Yo quiero quedarme, esto es lo que me gusta”, respondió, pese a todo.

Cuando se aclimató y con los ánimos más serenos, todo volvió a rodar. Fue de gran ayuda el apoyo de su familia, que realiza constantes visitas y acude a ver sus partidos siempre que puede. En tres años como jugador del FC Barcelona, donde actúa como centrocampista, ha firmado grandes actuaciones y su futuro no puede ser más prometedor. En 2024 fue el mejor jugador de su categoría en el Cotif, el mismo galardón que obtuvo en el torneo LaLiga FC Futures Internacional, en el que también fue el máximo goleador.

Por ello, ya ha llamado la atención de varios actores de lo que se conoce como el ecosistema del fútbol. La agencia de David Villa se encarga de las tareas de representación, mientras marcas como Nike y Adidas han pugnado por sus derechos publicitarios, según ha publicado La Vanguardia.

Ritmo de vida frenético

La familia intenta, como buenamente puede, que toda esta vorágine tenga el mínimo impacto en el joven, que este mes de enero ha confirmado que seguirá vinculado al Barça, pese a que hasta los 16 años no podrá firmar su primer contrato como profesional. Aunque, entre entrenamientos, partidos y viajes —incluso a países tan lejanos como Japón—, lleva un ritmo de vida muy parecido al de un adulto.

El tiempo que no dedica a su formación académica y deportiva lo pasa entre vídeos de Iniesta, Neymar o Pedri, en busca de inspiración. Mientras, su familia le transmite un mensaje claro: ante todo, ser humilde y buena persona. Posiblemente, en alguna conversación, se haya parafraseado a Johan Cruyff con su célebre frase: “Salid y disfrutad”. Porque, a esas edades, qué menos. El viaje ya es, de por sí, emocionante, independientemente de cuál acabe siendo el destino.