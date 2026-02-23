El PP de Favara solo logra cubrir una de las dos dimisiones de diciembre y agrava su debilidad en el gobierno

El Partido Popular de Favara únicamente ha conseguido cubrir uno de los dos escaños que quedaron vacantes en el ayuntamiento hace dos meses por las dimisiones los ediles Ester Císcar y Rafael Jaijo, lo que agrava la precariedad del gobierno encabezado por M.ª Pilar Sala, que solo cuenta con tres de los once concejales que conforman la corporación municipal.

Fuentes del PP consultadas señalan que Sala ha agotado la lista con que concurrió a las municipales de mayo de 2023, que cerraba el exalcalde Pedro Juan Victoria, sin que ningún de los integrantes de la candidatura haya aceptado tomar el acta de concejal, al menos de momento, de forma que en el pleno convocado este lunes por la tarde únicamente figura la toma de posesión de Emilia Cebolla Martínez, que se convertirá en la tercera concejal del PP. Cebolla ocupaba el sexto lugar en una candidatura, que también contaba con dos suplentes. Levante-EMV ha intentado recabar sin éxito la versión de la alcaldesa. La crispación y el ambiente político enrarecido está en el origen de la renuncia que dos de los cuatro concejales del Partido Popular de Favara formalizaron en diciembre, según expuso Ester Císcar en el pleno de diciembre. La ya exedil dijo sufrir “una campaña continuada de acoso, presiones y amenazas, no solo hacia nosotros, sino también hacia nuestras familias, que traspasa el ámbito político y afecta directamente a nuestra vida personal que no queremos ni podemos normalizar”.

El Ayuntamiento de Favara celebra este lunes las 19.00 horas el pleno ordinario después de que no llegara a convocar el que se debía haber celebrado el 16 de enero. En el orden del día figura la toma de posesión de Emilia Cebolla para cubrir una de las dos plazas que quedaron vacantes en el grupo municipal popular. Sin embargo, el otro escaño seguirá sin ocuparse, una circunstancia que ha generado interrogantes entre los grupos de la oposición, que tiene mayoría en el pleno.

Desde el banco de la oposición, que ocupan tres concejales del PSOE, dos de Compromís y dos del grupo de no adscritos tras la fractura que vivió la formación valencianista, que ya provocó la renuncia de José Francisco Vicedo a la alcaldía, señalan que no se ha ofrecido ninguna explicación pública sobre por qué solo se cubrirá una de las dos vacantes existentes. La falta de apoyos ha impedido primero a Compromís y después al PP aprobar un régimen de remuneraciones para los integrantes del equipo de gobierno.

La oposición ha rechazado en reiteradas ocasiones la propuesta del equipo de gobierno para establecer esas retribuciones, a través de retribuciones exclusivas o parciales, lo que mantiene los cargos sin asignación económica. Esta situación, según se apunta desde el ámbito municipal, podría influir en las dificultades para completar el grupo popular.

El pleno de este lunes incluye también la aprobación de actas de sesiones anteriores, la aprobación de la Agenda Urbana de Reconstrucción y del Programa de Actuación Integrada (PAI) del área funcional Ribera Baixa–Tavernes de la Valldigna, dar cuenta de los decretos de Alcaldía y una propuesta del grupo municipal Compromís.