El PSPV de Almussafes apunta a la ruptura: "Si Morant no me hubiera llamado putero hubiéramos intentado guardar las formas. Se va a tener que tragar esas palabras"

“Esta semana nuestro partido tendrá noticias. No van a poder con la agrupación de Almussafes, somos la más grande y potente de la provincia y lo vamos a demostrar”. La batalla abierta entre la agrupación socialista de Almussafes y la dirección del PSPV a raíz de la gestión de las denuncias presentadas por los cauces internos del PSOE contra el alcalde, Toni González, por presunto acoso laboral y sexual, apuntan de forma cada vez más clara en una única dirección: la fractura total. González no oculta su indignación con el trato que le ha dispensado el partido y, en particular, la secretaria general del PSPV, Diana Morant, a la que responsabiliza de una ruptura de facto de las relaciones: “El punto de inflexión está cuando Diana realiza unas declaraciones en las afirma que yo era un putero, si no me hubiera llamado putero, a lo mejor, hubiéramos intentado guardar las formas, pero todos sabemos que están construyendo el caso y esas palabras se las va a tragar”, he señalado Toni González, en declaraciones a Levante-EMV.

El alcalde de Almussafes afirma que la única posibilidad de reconducir una relación “rota” es que la dirección del PSPV reconozca “que no hay pruebas contra mi”. “Mi partido ha considerado que soy un delincuente mientras defiende que la víctima es la víctima aunque no haya pruebas”, ha señalado González, que admite abiertamente que, desde hace “por lo menos un mes”, hay conversaciones con otras fuerzas políticas por si finalmente se produce la ruptura con el PSOE. “Se está valorando y se está hablando con todo el mundo”, ha incidido, mientras señalaba que la posibilidad de recalar en Ens Uneix, el partido independiente que lidera Jorge Rodríguez, también ex del PSPV, “es una de las opciones”.

Las declaraciones de González se producen tras un fin de semana en el que han subido mucho los decibelios en el pulso entre los concejales de Almussafes, que arropan a González, y la dirección de PSPV. Los concejales emitieron el sábado un comunicado en el que no solo salen en defensa del alcalde tras la segunda denuncia, sino que cargan contra Diana Morant con frases como; "Ni en política ni en las dinámicas internas de un partido, vale todo. Por encima de cualquier cargo público o aspiración personal deben prevalecer los valores de la educación, el respeto y la escucha activa. Para ser un buen representante público, primero hay que ser buena persona y actuar con responsabilidad".

La respuesta no se hacía esperar y la gestora impuesta desde València para dirigir la agrupación una vez disueltos los órganos de dirección reaccionaba con otro comunicado en el que calificaba de “improcedentes” las declaraciones realizadas por los concejales, les llamaba al orden y pedía respeto hacia las denunciantes.

Toni González ha incidido en la idea de que el partido está fabricando el caso González y ya deja entrever abiertamente la relación del alcalde de Cullera y portavoz de la ejecutiva de Morant, Jordi Mayor, y de María Such, con las denunciantes. En esta línea, señala que salió de su comparecencia ante el CADE tras la primera denuncia con la convicción de que no se había presentado ninguna pruebas: “Si se está haciendo una investigación retrospectiva, me querellaré contra quien me tenga que querellar”.

Por otra parte, incide en que los concejales de Almussafes y la agrupación “decidirá de forma soberana lo que tenga que decidir” y se pregunta “por qué no se atreven a expulsar a los concejales”. El PSOE gobierna con mayoría absoluta en Almussafes. La salida del partido de González por la suspensión de militancia no impide que los otros siete ediles le mantengan su apoyo. “No nos va a decir lo que tiene que pensar el pueblo de Almussafes una candidata que no fue elegida por la militancia, estamos volviendo a la época de los gobernadores civiles”, ha señalado, antes de comentar que “el partido tendrá que decidir entre Diana y Pilar Bernabé quien es la mejor candidata”, al tiempo que indicaba que mientras a una “no se le ha visto, la otra ha estado trabajando”.