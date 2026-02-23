El restaurante de l’Alcúdia Miguel y Juani cocina en Cullera el mejor arroz del “senyoret” de España

Cullera ha reafirmado su condición de capital gastronómica del arroz con la celebración del I Concurso Nacional del Arroz del Senyoret “by La Mar Salá”, un certamen que ha reunido este lunes a 24 restaurantes de todo el país en la Plaza Oasis y que ha coronado al restaurante Miguel y Juani, de l'Alcúdia, como autor del mejor arroz del senyoret de España.

Los cocineros que han representado al restaurante de l'Alcúdia Miguel y Juani. / Levante-EMV

El segundo premio ha sido para el restaurante Binhui, de València ciudad, mientras que el tercer puesto ha recaido en el restaurante Juan XXIII, de Benifaió, completando un podio que evidencia el alto nivel técnico y creativo de los participantes en una jornada que ha converitdo el corazón del litoral cullerense en un gran escaparate de la cocina arrocera.

El certamen, impulsado por el restaurante La Mar Salá, la Asociación de Hostelería de Cullera, Molino Roca y la guía Comer en Valencia, nace con vocación de continuidad y con el objetivo de proyectar la ciudad como referente nacional en la elaboración de arroces tradicionales.

Tradición, producto local y excelencia culinaria

Desde primera hora de la mañana, los equipos participantes han comenzado la elaboración de sus propuestas, que han sido evaluadas por un jurado presidido por el reconocido chef Alejandro del Toro, referente de la cocina valenciana. El jurado ha valorado aspectos como el punto del arroz, el sabor, la textura y la presentación, elementos esenciales en la ejecución de este plato emblemático.

Los participantes en la primera edición del concurso, tras la entrega de premios. / Levante-EMV

El arroz del 'senyoret', caracterizado por presentar el marisco completamente pelado para facilitar su degustación, es una de las recetas más emblemáticas de la costa valenciana y uno de los platos más solicitados en los restaurantes de Cullera. La calidad del producto local, especialmente la gamba blanca de la bahía, ha vuelto a ser protagonista gracias a la colaboración de la Cofradía de Pescadores de Cullera.

Una cita con vocación nacional

La jornada ha concluido con la entrega de premios, presentada por el periodista de À Punt Carles Galletero, en un ambiente festivo que ha reunido a profesionales del sector, representantes institucionales y público general.

El primer premio, además del reconocimiento nacional, estaba dotado con productos valorados en 1.500 euros, mientras que el segundo y tercer clasificados han recibido galardones valorados en 1.000 y 500 euros respectivamente, junto a diversos lotes gastronómicos.

Con esta primera edición, Cullera consolida su apuesta por la gastronomía como motor turístico y cultural. El éxito de participación y la calidad de las propuestas presentadas confirman el potencial del concurso para convertirse en una referencia dentro del calendario gastronómico nacional y fortalecer el vínculo histórico de la ciudad con el arroz, uno de los grandes símbolos de su identidad.