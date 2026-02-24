El alcalde de Almussafes denunció por difamación a la segunda mujer que le acusa de acoso y por amenazas a su pareja

El alcalde de Almussafes, Toni González, enmarca la segunda denuncia de una trabajadora del ayuntamiento contra él por un presunto caso de acoso sexual en el canal habilitado por el PSOE a la misma campaña de “desprestigio” hacia su persona que la primera y ha revelado que el pasado 24 de diciembre él acudió al cuartel de la Guardia Civil para interponer una denuncia contra esta mujer por difamación e insultos “después de varios años de injurias” en diferentes foros y, apenas una semana después, el 9 de enero, regresó para formalizar otra denuncia contra la pareja de esta denunciante supuestamente por “amenazas de muerte”.

“Espero que no le pase nada a mi familia, mis hijos juegan a fútbol en el equipo de la persona que me ha amenazado de muerte, les tengo que llevar todos los días a los entrenamientos o a los partidos. Juro que como le pase algo a mi familia Diana Morant se las verá conmigo”, ha incidido González, que se muestra especialmente crítico con la secretaria general del PSPV.

Toni González relata que, como sucedió en el primer caso, la primera acusación ante el CADE de esta segunda denunciante arranca con una cuestión laboral. “Ella dice que le había hecho ‘mobbing’, que no le pagábamos una productividad y al tratarse de un tema laboral el CADE (canal del PSOE para las denuncias de acoso sexual) no entra. Un mes después dice que en una comida del ayuntamiento el alcalde le dio un beso”, una escalada en la acusación que, según recuerda, ya se dio en la primera denuncia. “Pasa de una denuncia de acoso laboral a otro de acoso sexual, exactamente lo mismo que en la primera. Jordi Mayor y María Such les han insistido en que hay que poner encima de la mesa situaciones de carácter sexual”, señala Toni González, que considera que el PSPV está “construyendo” el caso contra él.

González argumenta que estas acusaciones son una respuesta a sus denuncias ante la Guardia Civil. En la del 24 de diciembre aporta cuatro testigos para defender el argumento de que en diferentes grupos de personas y vías de comunicación, esta trabajadora municipal afiliada al PSOE había intentado socavar su imagen y reputación. Posteriormente, el 9 de enero se presentó en el cuartel para realizar una ampliación de denuncia en la que además de las acusaciones de difamación incluye la de amenazas contra la pareja de esta militante que, expone en la denuncia, “es cazador”. En ésta le atribuye un gesto con las manos simulando que le disparaba con un arma cuando salía del ayuntamiento, al parecer, en base al testimonio de algunos testigos.

La denuncia que presentó González el día de Nochebuena es producto de la publicación en un medio digital de la segunda acusación contra él en el canal antiacoso del PSOE. González, que intuía de dónde procedía, subraya en su comparecencia ante la Guardia Civil que los hechos “son totalmente falsos”.