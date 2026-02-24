Alzira blinda las columnas metálicas de la Plaça de Les Lletres Valencianes frente al orín de los perros
El ayuntamiento sustituye recubrimiento metálico de la base de los pilares, ya muy dañado, por uno más resistente
Los operarios del Ayuntamiento de Alzira ya trajaban en la instalación de nuevos sistemas de protección frente a orín de los perros en la base de los quince pilares que sostienen parte del inmueble que rodea la Plaça de Les Lletres Valencianes, junto a la biblioteca municipal.
Durante los últimos días, se ha retirado el recubrimiento metálico de la parte inferior de las columnas, que se encontraba muy deteriorado ante las reiteradas micciones recibidas durante años que han acabado por erosionar la base de la estructura.
Para evitar que el problema se reproduzca de nuevo, se sustituye este revestimiento por uno nuevo, de un material más resistente ante este tipo de problemas. En el pasado, el Ayuntamiento de Alzira ya actuó de forma similar para proteger la base de las farolas de la ciudad frente a la corrosión provocada por el orín de las mascotas, con la instalación de elementos protectores de plástico.
Las columnas en cuestión albergan, en su parte más elevada, una colección muralística del artista alzireño Toni Espinar, que comenzó a pintar hace aproximadamente una década. En estos, aparecen algunos de los autores valencianos más relevantes de la historia, desde Ausiàs March hasta Joan Fuster, pasando por María Beneyto, Enric Valor o Joan Roís de Corella, entre otras grandes figuras literarias..
