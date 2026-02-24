Dos alzireños ganan en Marruecos el rally de Fiats Panda

Los aficionados y el público en general está acostumbrado a ver coches tremendamente preparados para recorrer cada año el Dakar. ¿Se imaginan recorrer 3.500 kilómetros por desiertos y montañas de Marruecos en un Fiat Panda? Eso han realizado los alzireños Bernat Gomis y Jonathan Iglesias, que se han impuesto en la Africadventure Panda celebrada hace unas semanas.

Ambos habían competido en varias ediciones del Panda Raid que, según explican, “es una versión más amateur, pero al encontrarnos con la inscripción ya cerrada, nos lanzamos a la aventura de participar en esta, en la que participan expilotos de rally”, explica Bernat Gomis. Ambos trabajan como responsables de departamentos de Desguace El Cordobés, cuyo fundador, José Ruiz, “nos animó a participar en estas pruebas hace diez años y a quién dedicamos el triunfo”. El Panda, al contrario de lo que pueda parecer, “es un coche robusto, con poco peso y una mecánica dura que aguanta mucho. Eso sí, no tiene dirección asistida ni elevalunas pero sí lo más importante, tracción a las cuatro ruedas”, comenta Gomis.

Las cinco etapas de las que constaba la carrera recorrían más de 3.000 km “de norte a sur de Marruecos, donde salías a 5 º C de temperatura, pasabas por zonas a 32 y acababas a -5 º C. Es un país de contrastes, que resulta maravilloso”. Las etapas eran muy complicadas y diferentes. “Igual recorríamos 180 km en nueve horas que 250 en cinco. Por lo general la velocidad era baja por los escarpados y complicados terrenos por los que circulábamos”.

El vehículo de Iglesias y Gomis atrapado en el barro en una de las etapas. / Levante-EMV

La primera etapa fue un “desastre porque te dan el ‘roadbook’ cada mañana y es una navegación muy diferente. Nos dedicamos a tantear el terreno, nos quedamos estacados en el barro, nos remolcaron y lo mismo el segundo día”. En esta carrera no se trata de llegar antes sino que “también hay penalizaciones por superar los 80 km/h. en carrera o los 30 cuando pasamos por un poblado”. En la tercera etapa partían con una desventaja de 2.500 puntos y estaban en la mitad de la clasificación, 15 sobre 30 coches.

Por las noches tocaba reparar el coche “porque el equipo éramos nosotros dos solos, no llevamos mecánico. Durante el día nos alternábamos como conductor y copiloto”. Eso sí, después “disfrutábamos del gran hotel que pone la organización a disposición”.

“Con un terreno más favorable y un estudio de estrategia (en la tercera etapa) pasamos a superar en 1.500 puntos al segundo y ya nos pusimos líderes”, explica Bernat. Tampoco resultó más cómoda la etapa porque “fue tan intensa que no pudimos ni beber un trago de agua”.

En la cuarta etapa nevó y llovió “y pensamos que habíamos perdido y todavía la ganamos”. En la quinta y última, con ventaja, podían pensar que sería más tranquila pero “nos perdimos, perdimos también el tubo de escape, cruzamos tres ríos, llegamos a las 18’20 h. cuando el límite eran las 18 h… y ya acabada la etapa, después del recuento de penalizaciones, durante el briefing, nos comunicaron que ¡¡habíamos ganado!!”.

Las complicaciones no llegaron solo en carrera. El 21 de diciembre padecieron una inundación “que se llevó el coche y tuvimos que rehacerlo de nuevo desde cero”. Ahora, con la alegría del triunfo, las ilusiones están renovadas “para participar de nuevo el próximo año”.