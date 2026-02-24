L'Alcúdia ya ha repartido cerca del 50% de las ayudas de Amancio Ortega para afectados por la dana

El Ayuntamiento de l'Alcúdia ya ha repartido alrededor del 50 % de las ayudas que la Fundación Amancio Ortega había destinado al municipio después de ser gravemente afectado por la trágica dana del 29 de octubre de 2024. La localidad recibió 3,6 millones de euros y ya se han abonado a los damnificados cerca de 1,8 millones.

El reparto de las ayudas ha suscitado cierta polémica, ya que los alcudianos veían cómo en otras poblaciones afectadas por la dana los pagos se tramitaban con mayor celeridad. De hecho, tal y como avanzó Levante-EMV, un año después de la inundación provocada por la crecida del río Magro solo el 10 % de los fondos habían llegado a las víctimas de la catástrofe.

El gobierno municipal defendió, en su momento, que la demora respondía a que se había optado por un modelo de bases “más exigente” que el elaborado en localidades vecinas con el objetivo de garantizar un reparto de ayudas “más justo y equilibrado”. Del mismo modo, se insistió en que cada expediente se revisaba con “mucho rigor” para evitar duplicidades y que varias personas de una misma unidad familiar presentaran la misma solicitud.

Según la última actualización de datos realizada por el Ayuntamiento de l'Alcúdia, fechada a 18 de febrero, ya se han repartido 1.771.418 euros. De ese modo, se han abonado 1.960 ayudas a unidades familiares, otras 1.536 por vehículos siniestrados y 1.494 destinadas a inmuebles afectados por la riada.

En paralelo, el consistorio cifró en 317 expedientes el número de solicitudes que habían registrado algún tipo de incidencia, principalmente relacionadas con que no se había aportado documentación suficiente para la resolución del trámite o que parte de la información aportada no era correcta. Por ello, se insta a los vecinos a acudir al ayuntamiento para realizar las consultas pertinentes y solventar cada caso.

“Seguimos trabajando para que las ayudas lleguen al máximo número de personas posible con la mayor agilidad. Agradecemos vuestra paciencia y colaboración”, ha expresado el consistorio.