lncendio en Alzira: Arde la furgoneta en la que residía y logra salir con vida
El afectado llegó hace poco a la ciudad y ha perdido sus pertenencias
Lo ha perdido todo, pero puede decir que la suerte ha estado de su parte. Un hombre ha logrado salir con vida del incendio en una furgoneta en la que vivía. El vehículo estaba estacionado junto a un recinto educativo en la zona de Tulell (Alzira), aunque el centro no ha sufrido daños.
Según han confirmado a Levante-EMV fuentes policiales, el fuego se originó alrededor de las 6.00 horas. La furgoneta, aparcada en un solar junto al centro educativo La Florida, comenzó a arder cuando su propietario, una persona de nacionalidad extranjera, se encontraba en el interior.
Las llamas, visibles en plena madrugada, llamaron la atención de varios vecinos, al igual que el despliegue de medios. Hasta el lugar se desplazaron patrullas de la Policía Local de Alzira y dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos.
A la llegada de los servicios de emergencia, el hombre ya había conseguido abandonar el vehículo. Fue localizado en pantalón corto, por lo que los agentes le facilitaron una manta térmica para protegerlo del frío, mientras los profesionales sofocaban las llamas.
Tanto la furgoneta como las pertenencias del afectado quedaron calcinadas. Los restos del vehículo permanecían en la mañana del martes todavía en el solar, pese a que se había avisado a los servicios de asistencia en carretera. Aunque el varón vivía en su furgoneta, no constaba su pernoctación en las calles de Alzira. Otras fuentes consultadas señalan que aparcó en el solar de Tulell el lunes, por lo que su llegada a la ciudad podría ser reciente y responder a una parada en su trayecto.
Por el momento, no ha trascendido el origen del incendio.
