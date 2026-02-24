La oposición impone su mayoría en Favara para reprobar a la alcaldesa (PP) y abrirle un expediente sancionador

La oposición de Favara impuso su mayoría en el pleno del lunes ante un debilitado equipo de gobierno -el PP sólo ha conseguido cubrir una de las dimisiones que registró en diciembre y cuenta con solo ediles en una corporación con once escaños- para infligir un doble golpe a la alcaldesa, la popular M.ª Pilar Sala. Los votos de PSOE y Compromís, que suman cinco concejales, aprobaron por una parte una propuesta del grupo socialista para reprobar a Sala por su comportamiento en el pleno de diciembre al considerar que no sólo no ejerció las funciones de moderadora que le correspondían, sino que incluso animó al público a interrumpir a los concejales y, por otra, acordar la apertura de un expediente sancionador tanto a Pilar Sala como a Ester Císcar, que renunció a su escaño en diciembre, por la contratación de sus hijos y remitir el caso al Ministerio Fiscal para que determine si se puede derivar alguna responsabilidad. La investigación abierta por la Agencia Valenciana Antifraude a raíz de una denuncia de Compromís concluyó con una recomendación para revisar de oficio el nombramiento como funcionarios interinos de los hijos de Sala y Císcar al valorar la existencia de dos causas de nulidad.

La sesión en la que tomó posesión Emilia Cebolla para cubrir una de las vacantes del grupo popular volvió a estar marcada por la tensión y las acusaciones.

Pleno de diciembre

El grupo municipal del PSPV-PSOE logró sacar adelante la reprobación de la alcaldesa por su actuación en el pleno celebrado el pasado diciembre cuando, durante la intervención de Rafael Gisbert, la alcaldesa se dirigió a una parte del público afín al Partido Popular con la frase “qué ridículo, por favor aplaudirle, te mereces un aplauso”, lo que provocó que los asistentes increparan e interrumpieran la exposición del concejal. Los socialistas acusaron a Sala Fayos de no ejercer adecuadamente sus funciones de moderadora y de contribuir, con su actitud, a aumentar la tensión entre el público asistente.

El segundo dardo contra la alcaldesa llevaba la firma de Compromís. El grupo valencianista había solicitado la apertura de un expediente sancionador por falta muy grave y la remisión del caso al Ministerio Fiscal para que determine si los hechos pueden constituir un delito de prevaricación administrativa. La moción presentada por la portavoz de Compromís, Isabel Borràs, considera que la alcaldesa habría impulsado la creación del programa municipal “Activament, Joventut i Infància” y facilitado la contratación como interinos de su hijo y del hijo de la entonces concejala de su equipo de gobierno, Ester Císcar Cuñat.

Según Compromís, estas incorporaciones vulneraron los principios de mérito, capacidad, igualdad y publicidad en el acceso al empleo público, además de incumplir el deber de abstención en un procedimiento con beneficiarios directos vinculados al ejecutivo local.

La formación sostiene que los hechos podrían ser constitutivos de una infracción muy grave y subraya que el posterior cese de los jóvenes no elimina la posible nulidad de pleno derecho del procedimiento. Asimismo, reclama que se investigue la responsabilidad disciplinaria de la exconcejala por su presunta cooperación en la tramitación, así como la actuación del personal técnico y administrativo que intervino en el proceso.

Entre las medidas planteadas, Compromís solicita que el consistorio asuma las recomendaciones de Antifraude, entre ellas la revisión de oficio de las contrataciones cuestionadas y la implantación de un protocolo específico para prevenir conflictos de interés en futuros procesos de selección de personal.

Noticias relacionadas

El último pleno volvió a evidenciar el clima de confrontación política que atraviesa el municipio. La sesión concluyó sin turno de intervención para el público, una práctica habitual en el consistorio, según denunció la oposición. Además, el grupo popular abandonó el salón de plenos, salvo una edil, y tras el cierre se produjeron reproches entre asistentes y concejales no adscritos.