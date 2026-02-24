El piragüista de Algemesí Izan Aliaga se proclama campeón sub-23 en Galicia

Izan Aliaga comienza la temporada igual como la terminó en 2025, a un nivel muy alto. El palista de Algemesí, que compite por el Club Piragüismo Rías Baixas Boiro, se proclamó campeón de invierno de Galicia en K-1 sub-23, sobre una distancia de cinco kilómetros.

El joven palista (21 años) dominó la prueba de principio a fin. Hizo una buena salida y se colocó enseguida en el grupo de cabeza, formado por casi una decena de palistas. Pero poco antes de la primera ciaboga, a los 1.500 metros, puso una marcha más, y al completar el giro, se colocó en cabeza. Marcó un ritmo medio, para ir poco a poco desgastando rivales y evitar toques inesperados. En la boya de los tres kilómetros Aliaga atacó y dejó el grupo de cabeza en tres unidades. Quedaban dos kilómetros y el de la Ribera Baixa se sentía fuerte. Decidió marcar un ritmo medio alto y antes de la última ciaboga, a falta de 500 metros, lanzó el ataque final, que le permitió escaparse y entrar ganador en meta, con una marca de 21:11:79, con cinco segundos sobre el segundo clasificado y catorce sobre el tercero.

“Esta victoria me da mucha confianza para afrontar el Campeonato de España de Invierno, en el que espero estar entre los primeros”, señala el algemesinense, que comienza de la mejor forma posible las carreras en K-1 en este 2026.

En la temporada pasada el fondista de la Ribera Alta obtuvo el bronce en el Campeonato de España de Invierno en K-1 sub-23, fue campeón de España de maratón en K-1 sub-23, bronce en el Campeonato de Europa en K-1 sub-23 y cuarto en el Campeonato del Mundo en K-2 sénior. En este 2026 sus objetivos se centrarán también en conseguir medallas en grandes campeonatos en la distancia de maratón.