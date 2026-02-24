Sueca exige recuperar la oficina de la Seguridad Social para evitar desplazamientos de hasta 60 kms
El ministerio cerró las dependencias en mayo de 2025 al considerar que no reunían las condiciones adecuadas
La previsión de recuperar el servicio en octubre no se ha cumplido
El alcalde de Sueca, Julián Sáez, ha enviado una carta a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sáiz, para pedirle que ponga en funcionamiento de nuevo, a la mayor brevedad, el servicio que presta el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INS), clausurado por la administración nacional en mayo de 2025 alegando que “no reunía las condiciones adecuadas para prestar el servicio dentro de los estándares de calidad, y que afectaba tanto a los ciudadanos como a los funcionarios”. En el mismo correo electrónico, se indicaba al Ayuntamiento de Sueca que subsanadas las deficiencias se volvería a prestar el servicio a partir de octubre de 2025.
En la misiva enviada ahora al ministerio, el alcalde recuerda también que la Tesorería de la Seguridad Social, ubicada en el mismo edificio que el INS, no ha dejado de prestar sus servicios a pesar de compartir los inconvenientes de las obras y la deficiencia en el sistema informático.
“Todo esto está provocando que las personas se tengan que desplazar a otras ciudades para poder realizar sus gestiones en lo que se refiere al INS, llegando incluso a ser citadas en la localidad de Ontinyent, a 60 kilómetros de distancia y una hora de camino. Hemos esperado y esperado con paciencia a pesar del grave perjuicio que está ocasionando a nuestros convecinos, pero llegados a este punto nos parece que esta situación se está alargando demasiado y las quejas por el servicio van en aumento”, ha indicado el alcalde, quien ha pedido que se acelere la resolución de los problemas que afectan a la reapertura para poder disponer de nuevo de esta prestación “tan esencial en nuestro municipio”.
Suscríbete para seguir leyendo
- La urbanización del mayor polígono industrial de Alzira 've la luz al final del túnel' tras 25 años con las obras paralizadas
- La avalancha por los pisos de VPP de Alzira cubre el primer día más del 60 % de la promoción
- Anitín inyecta 60 millones en una ampliación de su fábrica de Castelló que creará 150 empleos
- Fallece un vecino de Alberic que se encontraba hospitalizado tras un accidente con un patín eléctrico
- Una perforación accidental de la tubería deja sin gas a una decena de pueblos de l'Horta Sud y la Ribera y pedanías de València ciudad
- Alzira activa la ordenanza que contempla multas de 3.000 € por tener solares sucios
- De Paraguay al corazón de las Fallas de València: El guaraní se abre paso en los talleres falleros
- Agricultores de la Ribera lanzan una caqui 'premium' producto de una mutación natural en Benimodo para adelantar la campaña